O chefe da diplomacia do governo iemenita atribuiu o ataque aos huthis e especificou que o mesmo visou uma mesquita num quartel militar em Marib.

Governo do Iémen confirma morte de mais de 100 militares por ataque com míssil

O Governo do Iémen confirmou hoje a morte de mais de uma centena de efetivos militares num ataque perpetrado pelos rebeldes huthis quando os militares rezavam numa mesquita na província de Marib, no norte do país.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohamed al Hadhrami, indicou através da conta oficial do seu ministério na rede social Twitter que mais de cem soldados da Quarta Brigada da Guarda Presidencial e de outras unidades perderam a vida na sequência do ataque e dezenas mais ficaram feridos.

O chefe da diplomacia do governo iemenita aceite internacionalmente atribuiu o ataque com mísseis aos huthis e especificou que o mesmo visou uma mesquita num quartel militar da Quarta Brigada em Marib, quando os militares se encontravam a rezar no seu interior.

Hadhrami qualificou a ação como um “ato terrorista cobarde” por ter visado um local de culto, o que “viola todas as normas e valores religiosos e humanos”, para além de demonstrar que os rebeldes não têm intenções “reais” de participar num processo de paz e de acabar com o derramamento de sangue iemenita.

O ataque dos rebeldes huthis, apoiados pelo Irão, ao campo de treino militar é o último de uma série de assaltos levados a cabo nos últimos dias contra as forças governamentais, apoiadas pela Arábia Saudita, e que se saldavam até agora num total de 22 mortes em ambos os lados.

Estes confrontos são expressão de uma importante escalada das tensões na região a leste da capital depois de meses de relativa acalmia.

Para além do ataque ao quartel em Marib, os combatentes huthis e as forças do governo trocaram este sábado fogo de artilharia a sul do porto de Hodeida, matando pelo menos sete pessoas, incluindo dois civis, segundo Wadah Dobish, o porta-voz das forças governamentais na costa ocidental iemenita.

A mesma fonte deu conta de que zonas residenciais foram apanhadas pelo fogo cruzado indiscriminado de morteiros.

O reinício dos combates viola um acordo de cessar-fogo patrocinado pelas Nações Unidas e assinado em Estocolmo em dezembro de 2018, que defende particularmente o porto estratégico da cidade costeira de Hodeida, a principal porta de entrada da ajuda humanitária e alimentação no Iémen.

Os huthis mantiveram o controlo de Sanaa e uma grande parte do território iemenita no norte do país na sequência do golpe que depôs o Presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, em 2014.

O conflito tornou-se então numa guerra por procuração meses mais tarde, quando uma coligação liderada pela Arábia Saudita interveio para repelir os huthis da capital iemenita e restaurar o governo reconhecido internacionalmente.

A guerra no país mais pobre do mundo árabe matou já mais de 10 mil pessoas e força a deslocação de mais de três milhões, arrastando o país para o limiar da fome severa.