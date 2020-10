A uma semana das eleições presidenciais, num polémico desfile militar, Jeanine Áñez, que chegou ao poder através de um golpe de Estado contra Evo Morales, honrou os militares que combateram e executaram o histórico revolucionário e ameaçou matar "cubanos, venezuelanos e argentinos".

Governo de facto da Bolívia homenageia soldados que mataram Che Guevara

A uma semana das eleições presidenciais, num polémico desfile militar, Jeanine Áñez, que chegou ao poder através de um golpe de Estado contra Evo Morales, honrou os militares que combateram e executaram o histórico revolucionário e ameaçou matar "cubanos, venezuelanos e argentinos".

A cerimónia realizou-se no dia do 53º aniversário da execução do histórico guerrilheiro argentino que tentava com combatentes latino-americanos derrubar a ditadura de René Barrientos num dos países mais pobres do continente.

Com a Bolívia em máxima tensão pela realização de eleições presidenciais no próximo domingo, 18 de outubro, depois de um golpe militar que colocou a atual presidente no poder, obrigando Evo Morales a fugir do país, Jeanine Áñez, encabeçou o evento para homenagear 47 soldados bolivianos que morreram em 1967 quando se confrontaram com o grupo liderado por Che Guevara, que mais tarde foi capturado e executado em La Higuera com a colaboração dos Estados Unidos.

A presidente não eleita descreveu as mortes destes militares como "assassinatos cobardes" e eles próprios como "heróis bolivianos" que impediram Che Guevara e a sua invasão "criminosa e comunista". "A lição que nós bolivianos demos ao mundo, com a derrota e morte de Che Guevara na Bolívia, é que a ditadura comunista não tem lugar aqui", afirmou Añez.

No mesmo evento, o ministro boliviano da Defesa, Fernando López Julio, alegou que há 53 anos os guerrilheiros de Che Guevara "vieram impor um modelo político e económico pela força das armas" e avisou "cubanos, venezuelanos, argentinos" que encontrariam a morte na Bolívia se voltassem a tentá-lo.

A rutura com a postura adotada durante anos por Evo Morales é clara. O então Presidente eleito não só rompeu com a Constituição do antigo ditador René Barrientos como elogiou o papel de Che Guevara e dos restantes guerrilheiros na luta por uma Bolívia com justiça social.

O médico argentino Ernesto Guevara de la Serna participou na revolução cubana que derrubou a ditadura de Fulgencio Baptista e assumiu cargos de Estado à frente do Ministério cubano da Indústria e foi presidente do Banco Central de Cuba.

Foi fuzilado no dia 9 de outubro de 1967 provocando comoção em todo o mundo e é ainda hoje motivo de inspiração para muitas organizações de esquerda e símbolo usado em manifestações.

