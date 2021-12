O Governo tornou recentemente obrigatório o uso de uma máscara facial nos transportes públicos e em espaços fechados, e a apresentação de um certificado covid, que prova que uma pessoa foi vacinada ou testada negativamente, para entrar em grandes eventos.

Governo britânico não exclui novas restrições antes do Natal

Lusa

O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, não excluiu hoje a possibilidade de o Governo impor mais restrições em Inglaterra antes do Natal para travar a propagação da covid-19.

"Estamos a avaliar a situação, que é muito volátil. Vimos que há muita coisa que ainda não sabemos sobre esta variante Ómicron", disse o ministro à BBC.

"A realidade é que há muita incerteza", por isso "agora é altura de ser mais cauteloso", disse o ministro da Saúde, depois de o Reino Unido ter registado 90.418 novos casos no sábado, de acordo com os últimos números oficiais, quase o dobro do número de há uma semana atrás.

"Sabemos que isto se está a espalhar rapidamente. Sabemos agora que, em Londres, são 80% dos contágios (e) em Inglaterra são cerca de 60%", disse.

O Governo tornou recentemente obrigatório o uso de uma máscara facial nos transportes públicos e em espaços fechados, e a apresentação de um certificado covid, que prova que uma pessoa foi vacinada ou testada negativamente, para entrar em grandes eventos.

No entanto, os cientistas acreditam que o Governo deveria ir mais longe e estabelecer mais restrições em Inglaterra, como outras regiões britânicas fizeram, apelando a limitar os contactos sociais aos membros de três famílias diferentes ou a fechar as discotecas a partir do final de dezembro.

