A partir deste domingo, as regiões autónomas podem declarar o recolher obrigatório entre as 23 e as 6 horas.

Governo avança para estado de emergência no parlamento

O Governo espanhol reuniu na manhã deste domingo um encontro extraordinário do Conselho de Ministros que aprovou uma proposta de estado de emergência durante 15 dias.

O parlamento vai ser chamado a votar esta proposta mas os governos das regiões autónomas podem implementar desde já o recolher obrigatório que estabelece a proibição de estar na rua entre as onze horas da noite e as seis da manhã. Para além do confinamento noturno, a proposta inclui restrições às reuniões sociais e também dá aos governos locais a possibilidade de restringir a circulação entre algumas regiões autónomas.

Espanha não fecha fronteiras e abre exceções, por exemplo para as Ilhas Canárias, uma das comunidades com o índice mais baixo de infeções, a fim de poupar o turismo tanto quanto possível.

