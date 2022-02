Jennifer Morgan será a responsável da diplomacia climática alemã com o objetivo de “ter o maior dos impactos”. Berlim planeia tornar as suas embaixadas no mundo inteiro epicentros das negociações internacionais para baixar as emissões de carbono.

Governo alemão nomeia a diretora internacional do Greenpeace como Embaixadora do Clima

Telma MIGUEL

A apresentação de Jennifer Morgan como enviada especial para o Clima do governo alemão foi feita por Annalena Baerbock, a líder dos Verdes alemães e agora ministra dos Negócios Estrangeiros no recém-empossado governo de Olaf Scholz.

“A política climática internacional da Alemanha tem agora uma cara”, disse Baerbock, em conferência de imprensa. A norte-americana Jennifer Morgan foi diretora internacional da Greenpeace nos últimos seis anos e vive em Berlim desde 2003. Espera agora obter cidadania alemã para tomar posse em março.

Mas a entrada de um rosto reconhecido do ativismo ecológico não é, segundo Baerbock, uma mera operação de marketing. Baerbock’s anunciou um plano ambicioso de levar a Alemanha a ser também um ator forte no plano da diplomacia climática, embora o governo alemão tenha algumas perguntas difíceis a responder: a aprovação do gasoduto NordStream 2 e o apoio à decisão da Comissão Europeia de incluir o gás natural como “energia de transição” no portfólio de energias apoiadas pela finança verde. Tópicos que fazem parte das principais acusações da Greenpeace contra o governo alemão.

A ambição de Berlim, segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros é também fazer da política climática não apenas uma “reserva” do ministério do Ambiente, mas afetar e influenciar todos os departamentos governamentais e todas as políticas.

Na conferência de imprensa, Jeniffer Morgan, salientou que aceitou a decisão de trocar a camisola de ativista pela de política porque recebeu a confirmação da ministra de que “o governo federal já não entende a política climática em isolamento, como um mero aspeto técnico/político” e espera ter como enviada especial “o maior dos impactos” na situação internacional.

Todas as 226 embaixadas farão diplomacia climática

A chegada de Morgan a um cargo governamental irá também levar a uma alteração na estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros e na rede diplomática. “Não haverá apenas um embaixador do Clima – vamos transformar todas as 226 missões alemãs no estrangeiro em embaixadas climáticas”, disse Baerbock. A razão do destaque da política do clima nos Negócios Estrangeiros foi justificada pelo facto de, como disse Annalena Baerbock, “No século XXI, a política climática é geopolítica. É por isso que pertence a este gabinete”.

Também a administração Biden tem apostado na diplomacia climática, com a nomeação de John Kerry, nas primeiras horas após o presidente democrata ter tomado posse, em janeiro de 2021. E também os EUA foram buscar a conhecida ativista Gina McCarthy, diretora do NRDC, para ser a primeira conselheira nacional para o clima. Uma posição elevada na estrutura da Casa Branca, reportando diretamente para o presidente.

O Conselho de Defesa dos Recursos Naturais ( NRDC - Natural Resources Defense Council, no original) foi fundado em 1970 por um grupo de estudantes de lei e advogados e é um dos principais grupos de defesa ambiental nos Estados Unidos, recebendo o apoio de inúmeros ativistas e estrelas do cinema, como Robert Redford. Durante a administração Trump, o NRDC conseguiu bloquear várias iniciativas republicanas em aspetos como o direito ao acesso a água limpa, proteção ambiental e defesa de reservas naturais.

Na sequência do relativo fracasso do Acordo de Glasgow, na COP26, a diplomacia climática é vista agora como um dos desafios maiores, antes da COP27 que terá este ano lugar no Egito.

O papel da Alemanha será também mais importante este ano, uma vez que a Alemanha terá este ano a presidência do G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo.

