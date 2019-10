O ministro alemão do Interior, Horst Seehofer descreveu o ataque de quarta-feira junto a uma sinagoga que provocou dois mortos como um atentado “anti-semita”, possivelmente de “extrema-direita”.

Governo alemão atribui autoria de atentado ao anti-semitismo

A polícia anunciou a sua detenção deste indivíduo de 27 anos ao final da tarde. "A pessoa presa é o suspeito" e ficou ferido na detenção, disse um porta-voz das forças policiais à France Presse. O agressor registou tudo com uma câmara e executou o ataque insultando judeus e estrangeiros, segundo a imprensa alemã.



"Tanto quanto sabemos, temos que assumir que no mínimo se trata de um ataque anti-semita", disse Seehofer numa declaração na noite de quarta-feira. "De acordo com o Ministério Público Federal [responsável pelos casos de terrorismo], há evidências de haja uma possível motivação de direita", acrescentou o ministro do Interior após um dia de tensão e de forte intervenção policial na perseguição de um ou mais perpetradores do ataque.

Ao longo do dia, a investigação acabou por se concentrar num único atacante, identificado pelo Der Spiegel como Stephan B., de 27 anos e originário do estado da Saxônia-Anhalt, do qual Halle faz parte com cerca de 233 mil habitantes. O jovem gravou com uma câmara presa ao capacete o ataque contra uma mulher que se encontrava na rua junto à sinagoga e contra uma restaurante turco onde um cliente morreu. A polícia ainda não comentou o vídeo e a sua autoria.

A gravação de 35 minutos foi enviada para a plataforma Twicht e mostra como o atirador entra no centro da cidade, tenta invadir o templo judeu sem sucesso e dispara na rua. Depois segue para o estabelecimento turco e continua a disparar. Além disso, ouve-se a insultar judeus e estrangeiros e a rejeitar o Holocausto. O comportamento do agressor lembra o do autor do massacre em duas mesquitas em março passado em Christchurch, na Nova Zelândia. O extremista australiano Brenton Tarrant também registou o ataque, que custou a vida a 51 pessoas, e publicou-o na internet juntamente com um manifesto supremacista branco.

Momentos de terror

A tragédia Halle começou pouco depois do meio-dia, quando o atacante tentou forçar a entrada da sinagoga, na qual cerca de 80 fiéis estavam a celebrar o Yom Kippur, uma importante festa do calendário judaico. O homem aproximou-se da porta e, incapaz de a abrir, abriu fogo contra o edifício.

A tentativa de assalto foi vista a partir de dentro pelo presidente da comunidade judaica de Halle, Max Privorotzki, através de uma câmara de segurança. "O autor disparou várias vezes contra a porta e também lançou vários cocktails molotov para entrar mas a porta permaneceu fechada. Deus protegeu-nos. O ataque durou entre cinco e dez minutos", descreveu o presidente da congregação a vários meios de comunicação. "As medidas de segurança da sinagoga funcionaram senão teria havido um banho de sangue", afirmou.

O atacante deixou explosivos caseiros em frente à porta do templo e matou uma mulher a seguir perto da sinagoga antes de ir na direção de um restaurante turco de fast food. Ali, morreu a segunda vítima. "Um homem de capacete e uniforme militar atirou uma granada de mão para as instalações", disse Konrad Roesler, que estava no estabelecimento, a cerca de 600 metros da sinagoga, ao canal de notícias NTV. "A granada bateu na porta e explodiu. Disparou pelo menos uma vez e o homem atrás de mim deve estar morto. Eu escondi-me na casa-de-banho e fechei a porta”, afirmou. Segundo a imprensa local, o agressor também atirou granadas de mão para o cemitério judeu, o que não foi confirmado ainda pela polícia. Os vídeos transmitidos pelas redes sociais mostravam o homem a sair de um veículo e a disparar.

Proteção de sinagogas

Dada a dimensão do ataque, a Procuradoria-Geral da República, competente em casos de suspeita de terrorismo, assumiu a investigação. Um porta-voz afirmou que o passo foi dado porque o evento envolve "atos violentos que afetam a segurança interna da República Federal da Alemanha". Em várias cidades do país, as autoridades enviaram unidades policiais para proteger as sinagogas.

