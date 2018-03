Situação motivou mesmo uma reunião de emergência dos funcionários governamentais com comités de controlo do Bundestag.

Governo alemão atacado por piratas informáticos

Situação motivou mesmo uma reunião de emergência dos funcionários governamentais com comités de controlo do Bundestag.

O Governo alemão enfrenta um ataque de piratas informáticos ao seu sistema de comunicação interno que terá obtido informações confidenciais do ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo a imprensa alemã, citada pelo jornal britânico The Guardian.



Armin Schuster, da CDU, reconheceu terem sido recebidos "relatórios acerca de um ataque cibernético a parte do sistema de informações do Governo", admitindo que a situação "ainda não estava resolvida". Schuster contrariava, deste modo, de acordo com o diário britânico, as primeiras reações de funcionários governamentais que chegaram a considerar o caso "isolado e sob controlo".

O Guardian aponta que os piratas informáticos do grupo russo conhecido como APT28, ligados aos serviços militares da Rússia e acusados de interferência na campanha presidencial de Hillary Clinton, está a ser responsabilizado por esta ação por vários especialistas no assunto, embora não exista qualquer confirmação quanto à identidade dos atacantes.



Mas o jornal Die Zeit, também citado pelo homólogo britânico, refere mesmo outro grupo de piratas informáticos ainda mais próximos do governo russo que poderão estar envolvidos no ataque.







