Gotabaya Rajapaksa reinvindica vitória nas presidenciais do Sri Lanka

Gotabaya Rajapaksa reivindicou este domingo a vitória nas eleições presidenciais de sábado, um resultado que reforça o objetivo do clã Rajapaksa em regressar ao poder no país.

"Tivemos entre 53 e 54% dos votos", disse o porta-voz Keheliya Rambukwella à agência de notícias France-Presse. Os primeiros resultados oficiais mostraram já que o ex-soldado de 70 anos caminhava para assegurar maioria dos votos.

"Esta é uma vitória clara (...) e estamos muito felizes que Gota seja nosso próximo presidente", acrescentou o seu porta-voz, adiantando que o candidato deve prestar juramento na segunda ou terça-feira.

Dos quase três milhões de votos atualmente em contagem, o irmão do ex-Presidente Mahinda Rajapaksa (2005-2015) conquistou 48,2% dos votos.

Os observadores esperam os resultados das áreas cingalesas, a maioria étnica do país que forma a base eleitoral do Rajapaksa, o coloquem acima da marca de 50%.

O rival Sajith Premadasa, candidato do partido no poder, ficou atrás com 45,3% dos votos, de acordo com os resultados provisórios.

Gotabaya Rajapaksa, que assumiu o comando do Secretariado de Defesa durante o mandato presidencial do irmão mais velho, liderou uma campanha nacionalista e orientada para a segurança numa nação ainda devastada pelos ataques terroristas da Páscoa que causaram 269 mortos.

O clã Rajapaksa liderou a ilha do sul da Ásia com um punho de ferro durante a década em que Mahinda foi Presidente.

Os dois irmãos representam uma família que é vista por uma parte da população como os heróis que conseguiram terminar a guerra civil de quase três décadas, mas para outra parte, eles são o símbolo da brutalidade de um conflito que fez milhares de mortos e desaparecidos entre a minoria tâmil.

Lusa