O último líder da União Soviética morreu esta terça-feira, aos 91 anos, vítima de doença prolongada.

Gorbatchov, o presidente russo que mudou o curso da História

AFP O último líder da União Soviética morreu esta terça-feira, aos 91 anos, vítima de doença prolongada.

Puro produto do sistema comunista, Mikhail Gorbatchov nunca imaginou que iria mudar o mundo ao tornar-se o coveiro involuntário da URSS, uma fonte de imenso respeito no Ocidente, mas de uma certa amargura na Rússia.

Esta terça-feira, morreu de uma "doença grave e longa" aos 91 anos na Rússia, indicou o Hospital Central Clínico onde estava a ser tratado.

A sua morte ocorre no auge da ofensiva do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia, lançada a 24 de fevereiro e denunciada no Ocidente como um ressurgimento do imperialismo russo.

O Secretário-Geral do Comité Central do PC discursa durante o 18º Congresso dos Sindicatos da URSS, no Palácio de Congressos do Kremlin, em Moscovo, a 25 de fevereiro de 1987 Foto: Yuri LEZUNOV/TASS/AFP

Um simples filho de um camponês, Mikhail Gorbatchov seguiu um caminho clássico de apparatchik [termo coloquial que designava os funcionários do Partido Comunista da URSS] para se tornar, aos 54 anos de idade, a 11 de março de 1985, o número um de um império soviético que estava então drenado economicamente e enredado numa guerra sem fim no Afeganistão.

A sua juventude distinguiu-o. Em menos de três anos, desde a morte de Leonid Brezhnev em 1982, o partido teve dois secretários-gerais que morreram no cargo, Yuri Andropov e Konstantin Chernenko.

Liberdades sem precedentes e caos económico

Consciente de que uma crise se aproximava, Gorbatchov lançou uma liberalização chamada 'perestroika' (reestruturação) e 'glasnost' (transparência) para reformar o sistema e reduzir a influência dos antigos caciques do partido.

Defensor de uma política de aproximação ao Ocidente, recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1990.

Milhões de soviéticos descobriram, graças a ele, liberdades sem precedentes, mas também a escassez, o caos económico e as revoltas nacionalistas que iriam soar o toque de morte da URSS, algo que muitos dos seus compatriotas nunca lhe perdoariam.

"Claro, tenho arrependimentos, foram cometidos grandes erros", disse à AFP em janeiro de 2011.

A sua liderança ficou marcada por momentos como a entrada de tanques soviéticos na Lituânia, a repressão de manifestantes pacíficos na Geórgia, ou o desastre nuclear em Chernobyl em 1986, que foi silenciado durante dias, contribuindo para a contaminação de centenas de milhares de pessoas.

No Ocidente, o chanceler alemão Helmut Kohl ou o presidente dos EUA Ronald Reagan, as grandes figuras do mundo capitalista, ficaram fascinadas com este novo interlocutor aberto à negociação.

"Gosto do Sr. Gorbatchov, ele é um homem com quem se pode trabalhar", disse a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

Nesta fotografia tirada a 9 de dezembro de 1987, o líder soviético Mikhail Gorbachev (C) e o presidente dos EUA Ronald Reagan (E) brindam durante um jantar oferecido por Gorbachev na Embaixada Soviética Foto: Jerome DELAY/AFP

Moderação valeu-lhe Nobel da Paz em 1990

Acordo de desarmamento nuclear, recusa em intervir militarmente para defender a Cortina de Ferro, retirada do Exército Vermelho do Afeganistão: o líder soviético era definitivamente diferente.

Este respeito nunca desaparecerá no Ocidente devido à sua moderação quando o Muro de Berlim e os regimes comunistas da Checoslováquia, Hungria e Polónia caíram. Foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 1990.

"Os acontecimentos mais importantes do século XX foram a emancipação das mulheres e a libertação da Rússia" pelo homem conhecido como "Gorbi", disse o líder israelita Shimon Peres, outro laureado com o Prémio Nobel.

Mas para os russos, Gorbatchov destruiu o estatuto do seu país como grande potência, e muitos não têm nada mais do que desdém por este pobre orador com um sotaque arrastado da sua terra natal de Stavropol (sul da Rússia).

A sua queda, além disso, tem um sabor a humilhação. Em junho de 1991, quando Boris Ieltsin foi eleito presidente da Rússia Soviética por sufrágio universal, Gorbatchov tentou salvar a URSS, propondo uma maior autonomia interna.

O projeto colapsou a 19 de agosto de 1991, quando os adeptos da linha dura do Partido Comunista tentaram um 'putsch' [sublevação de um grupo político armado] contra ele. Mas foi o inimigo jurado de Gorbatchov, Boris Ieltsin, que acabou por ser o herói da resistência ao golpe falhado.

Gorbatchov e a sua esposa Raisa à entrada da Disneyland de Tóquio, a 12 de abril de 1992 Foto: Yoshikazu TSUNO/AFP

O país que suscitava "respeito" em vez de "medo"

Já a morrer, a URSS desapareceu em dezembro quando a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia proclamaram: a União Soviética "já não existe". Mikhail Gorbatchov demitiu-se a 25 de dezembro.

"Um político espontâneo que nunca pensou nas consequências, quis mudar tudo sem mudar nada em substância", diz a historiadora Irina Karatsouba.

"O socialismo com um rosto humano saiu pela janela quando os preços do petróleo caíram e a Guerra Fria foi perdida. Vamos continuar a interrogar-nos sobre o enigma Gorbatchov durante muito tempo: sobre o que dependeu e o que não dependeu dele", analisa.

A única manifestação de simpatia que os russos tiveram por ele foi em 1999, depois da morte da sua esposa Raisa Gorbachova por leucemia. Ao contrário do costume russo, Mikhail Gorbatchov nunca hesitou em expressar publicamente o seu amor por Raisa.

Para o escritor e fotógrafo Yuri Rost, Gorbatchov foi o "líder mais positivo" da Rússia porque procurou fazer dela um país que suscitava "respeito" em vez de "medo". Contudo, nada predestinou o ex-líder para este destino extraordinário.

Depois de ter crescido numa "cidade provinciana onde não havia eletricidade nem rádio", este manobrador de máquinas agrícolas foi para Moscovo aos 19 anos de idade, apanhando um comboio "pela primeira vez" para ir para a universidade, recordou o próprio em tempos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 O líder da URSS conversa com a rainha Isabel Ii numa visita oficial ao Reino Unido, a 7 de abril de 1989 Foto: Andre DE WET/AFP

O líder da URSS conversa com a rainha Isabel Ii numa visita oficial ao Reino Unido, a 7 de abril de 1989 Foto: Andre DE WET/AFP Gorbatchov num encontro com o Papa João Paulo Ii, a 1 de dezembro de 1989, no Vaticano Foto: Derrick CEYRAC/AFP

Declínio da saúde levou a maior discrição

Enquanto estudava Direito, juntou-se ao movimento estudantil do Partido Comunista, os Komsomols. De volta a Stavropol, trabalhou a tempo inteiro nesta organização e ascendeu rapidamente através da estrutura local do partido.

Aí conquistou a atenção do chefe do KGB, Yuri Andropov. Andropov trouxe Gorbatchov para Moscovo em 1978, onde integrou o Comité Central, o órgão governante do PC, antes de se tornar o último líder da União Soviética.

Desde que deixou o cargo, Gorbatchov tornou-se um ativista ambiental e criou a Fundação Gorbatchov, dedicada aos estudos socioeconómicos. Em 1996, concorreu à presidência russa contra Boris Ieltsin, mas obteve apenas 0,5% dos votos.

Cada vez mais discreto nos últimos anos à medida que a sua saúde piorava, reconheceu alguns erros. Chegou a posicionar-se contra Vladimir Putin, dizendo em 2011 que estava "envergonhado" de o ter apoiado na viragem dos anos 2000, mas dirigiu cada vez mais as suas críticas contra o Ocidente a partir da anexação da península ucraniana da Crimeia em 2014 pela Rússia e multiplicou os seus avisos contra o advento de uma nova Guerra Fria.

Em fevereiro de 2019, denunciou numa coluna de opinião a decisão dos EUA de se retirarem do tratado sobre armas nucleares de médio alcance, que tinha assinado com Ronald Reagan em 1987. O acordo tinha sido assinado como sinal do "desejo dos Estados Unidos de se libertar de todas as restrições no campo do armamento (e) de alcançar uma superioridade militar absoluta".

Antes da sua morte, não tinha falado publicamente sobre a ofensiva do Kremlin na Ucrânia, que dura desde 24 de fevereiro deste ano.

