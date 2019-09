O Youtube recolhia informações pessoais dos menores, como números telefone para usar em publicidade infantil.

Google multado em 170 milhões por reunir dados de crianças sem autorização dos pais

O Youtube recolhia informações pessoais dos menores, como números telefone para usar em publicidade infantil.

170 milhões de dólares (cerca de 155 milhões de euros). Esta é a multa gigante que a Google e a sua empresa o Youtube têm de pagar aos EUA por terem violado a lei de proteção de dados para crianças.

De acordo com a informação da Federal Trade Comission (FTC), a comissão de defesa do consumidor norte-americana as duas empresas são acusadas de reunir dados pessoais dos menores sem o consentimento dos pais e de expor as crianças a vídeos inapropriados.

Os dados eram recolhidos indevidamente pelo Youtube para saber os gostos dos menores e apresentar-lhes anúncios dos quais eles eram o público-alvo e que originavam rendimentos de milhões para a Google.

A multa, a maior até agora passada sobre a proteção da privacidade da criança, será paga à Comissão Federal do Comércio, dos EUA e resulta de uma investigação feita pela autoridade da concorrência após ter recebido várias queixas de entidades privadas.

No total foram 23 as organizações de direitos digitais e de proteção à criança que apresentaram, em 2018, uma queixa à FTC sobre a empresa Youtube e o desrespeito pela privacidade dos menores. Estas organizações acusavam a subsidiária da Google de recolher informações pessoais das crianças, como localização, número de telefone e outros dados à revelia dos pais, tudo para que a Google pudesse lucrar com a publicidade.