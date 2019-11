A dois meses de terminar o mandato presidencial, forças armadas obrigaram Evo Morales a renunciar ao cargo.

Golpe de Estado lança incerteza na Bolívia

La Paz acordou uma vez mais fria e húmida mas sem presidente. A capital mais alta do mundo assistiu à deposição durante o dia de ontem de Evo Morales, o primeiro presidente indígena num país governado desde sempre por brancos. As forças armadas bolivianas obrigaram o antigo líder sindical cocalero a demitir-se depois de três semanas de turbulência política e social numa contagem decrescente que começou no dia das eleições presidenciais.

A violência tomou conta do país quando a oposição, encabeçada por Carlos Mesa, anunciou que não reconhecia a vitória de Evo Morales com 47% dos votos, o que lhe daria, de acordo com a constituição boliviana, a presidência sem a necessidade de uma segunda volta. De imediato, a Organização de Estados Americanos (OEA) denunciou irregularidades no apuramento dos resultados e exigiu uma recontagem independente por parte deste organismo. O governo boliviano aceitou uma nova contagem dos votos sempre e quando fosse feita em conjunto com as autoridades daquele país, o que acabou por não ser aceite pela OEA.

A partir daqui, o país incendiou-se como um rastilho que nunca deixou de existir durante os 14 anos que Evo Morales governou um país fortemente polarizado. Há quatro dias, um grupo de manifestantes opositores capturou a autarca da pequena cidade de Vinto e humilhou-a em público. Patrícia Arce viu como lhe cortavam o cabelo à força e deitaram tinta vermelha da cabeça aos pés.

Crise na #Bolívia: Patricia Arce, prefeita de Vinto (Cochabamba) foi sequestrada por direitistas que incendiaram a prefeitura. Publicamente humilhada, ela teve seu cabelo cortado e recebeu um banho de tinta vermelha antes de ser resgatada pela polícia



pic.twitter.com/0Lm7jiYHmZ — Hermanas (@BrHermanas) November 6, 2019

As casas de vários membros do governo foram incendiadas nos últimos dias e a esperança para Evo Morales acabou quando Williams Kalliman, chefe das forças armadas, e Yuri Calderón, responsável nacional da polícia, pediram a cabeça do presidente boliviano que até tinha acedido às exigências da oposição e anunciou a renovação dos membros do Tribunal Eleitoral e novas eleições presidenciais. A resposta violenta da oposição e a inação das forças armadas acabou por ditar a demissão de vários ministros e de Evo Morales que numa declaração ao país precisou estar a ser vítima de um golpe.



#Bolivia Como si no tuvieramos suficiente, el gobierno de Evo Morales se descompone.



Están dimitiendo la mayoría de sus ministros, se desconoce el paradero de Evo Morales (mucho run run), la policia continua "desertando" y el Ejército acaba de "sugerir" a Morales que renuncie. pic.twitter.com/rr7kZn5D9c — Sergio Maydeu-Olivares (@maydeuO) November 10, 2019

Na espiral de acontecimentos, o procurador-geral do Ministério Público abriu uma investigação e as autoridades judiciais pediram a prisão de todos os membros do Tribunal Eleitoral que já se tinham demitido. Esta madrugada foram capturados e apresentados como troféus numa demonstração de força que parece antever uma caça às bruxas.

La présidente et le vice-président du tribunal électoral bolivien arrêtés et présentés comme des trophées. Terrible.



La chasse aux sorcières vient de commencer en #Bolivie



(Via @Filip__R)pic.twitter.com/HVh5GW418R — Régis Gay (@gayregis) November 11, 2019

Apesar de o responsável pela polícia ter assegurado que não há qualquer ordem de detenção de Evo Morales, o líder opositor Luís Camacho anunciou que o ex-presidente está a ser procurado pelas autoridades para ser responsabilizado e o próprio Evo Morales denunciou que a casa da sua família terá sido destruída numa manobra de vingança.



Invasão e saque na casa de Evo Morales.

pic.twitter.com/d1xNKaVKHF — Lúcia Guimarães (@luciaguimaraes) November 11, 2019

O secretário-geral das Nações Unidas disse que continua “profundamente preocupado com a situação na Bolívia”. António Guterres apontou que está acompanhando os desenvolvimentos recentes ocorridos no país, incluindo a renúncia do presidente Evo Morales. António Guterres fez um apelo para que todos os envolvidos se abstenham da violência, reduzam a tensão e exerçam o máximo de contenção. O chefe da ONU pediu ainda para que todas as partes envolvidas cumpram o direito internacional, principalmente os princípios fundamentais dos direitos humanos. O secretário-geral também fez um apelo para que todos os atores se comprometam a alcançar uma solução pacífica para a crise atual e que garantam eleições transparentes e credíveis.

