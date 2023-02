O médico não está, no entanto, proibido de exercer a profissão.

França

Ginecologista de Metz suspeito de agressão sexual a pacientes

Um ginecologista de Metz está a ser investigado por agressão sexual após queixas de várias pacientes, disse à AFP o procurador desta cidade francesa na terça-feira.

"Um ginecologista de Metz foi indiciado a 3 de fevereiro por agressões sexuais e violência alegadamente cometidas entre 2014 e 2022 no decurso da sua atividade profissional", referiu Yves Badorc.

"Foi colocado sob supervisão judicial com uma proibição de contacto com as queixosas", acrescentou o magistrado.

O médico, que contesta as acusações, não está no entanto proibido de exercer a sua profissão.

O advogado de defe+sa, Guillaume Royer, explicou ao jornal Le Républicain Lorrain que o seu cliente é acusado de "apalpações mamárias que, em parte, não são protocolares".

Contactado pela AFP, o advogado escusou-se a fazer mais comentários.

