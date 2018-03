Aos 61 anos de idade, Gina Haspel vai tornar-se na primeira mulher a assumir o cargo de diretora da CIA na história dos Estados Unidos.

Gina Haspel é a primeira mulher a dirigir a CIA

O anúncio foi feito hoje após o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a saída do secretário de Estado Rex Tillerson, que será substituído por Mike Pompeo. Ora, com a saída de Pompeo, até agora diretor da agência de espionagem dos Estados Unidos, o cargo será assumido por Gina Haspel.

“Agradeço ao presidente Donald Trump pela nomeação” referiu a futura directora da CIA na sua conta na rede social Twitter.

Donald Trump, anunciou hoje a saída da administração do secretário de Estado, Rex Tillerson, indicando que escolheu o atual diretor da CIA, Mike Pompeo, para assumir a pasta da diplomacia norte-americana.

Rex Tillerson (à esquerda) será substituído por Mike Pompeo (à direita). Foto: AFP

Na rede social Twitter, Donald Trump revelou que “Mike Pompeo, diretor da CIA, será o nosso novo secretário de Estado”. “Ele fará um excelente trabalho”, garante o líder norte-americano.

Também na rede social, o Presidente dos Estados Unidos acrescentou que Gina Haspel será a nova diretora da CIA. “Parabéns a todos”, termina Donald Trump.

No comunicado em que confirma a sua decisão, Donald Trump agradece o trabalho de Rex Tillerson. "Por último, quero agradecer a Rex Tillerson pelo seu serviço. Muito foi conseguido nos últimos 14 meses, desejo-lhe o melhor para ele e para a sua família".

Trump e Tillerson estiveram em desacordo nos últimos meses numa série de temas importantes, como o acordo nuclear com o Irão e a crise dos mísseis da Coreia do Norte.

A saída de Tillerson acontece poucos dias depois de ter sido anunciado que o Presidente dos Estados Unidos irá reunir-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un. O primeiro encontro na história entre os líderes destes dois países deverá acontecer em maio, num lugar ainda a determinar.

