Esta ilha tornou-se emblemática no início ofensiva russa quando os guardas fronteiriços ucranianos recusaram render-se a pedido de um navio de guerra russo. Em vez disso, disseram ao exército inimigo: "Vão-se f****".

Guerra na Ucrânia

"Gesto de boa vontade". Russos abandonam Ilha das Serpentes no Mar Negro

AFP Esta ilha tornou-se emblemática no início ofensiva russa quando os guardas fronteiriços ucranianos recusaram render-se a pedido de um navio de guerra russo. Em vez disso, disseram ao exército inimigo: "Vão-se f****".

O exército russo anunciou a retirada da Ilha da Serpente esta quinta-feira, afirmando tratar-se de "um gesto de boa vontade", uma vez que os "objetivos aí estabelecidos tinham sido alcançados".

A decisão ajuda a facilitar as exportações de cereais da Ucrânia através do Mar Negro, disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

O ministério afirmou ainda que a retirada é uma demonstração ao mundo de que a "Rússia não está a impedir os esforços da ONU de organizar um corredor humanitário para enviar por navio produtos agrícolas a partir da Ucrânia". Acrescentou também que agora "a bola está do outro lado" e acusou o país de não retirar as minas da sua costa do Mar Negro.

O exército ucraniano também se manifestou em relação à saída dos russos da ilha e afirmaram que os russos foram "incapazes de resistir ao fogo de artilharia" ucraniana. "Agradeço aos defensores da região de Odessa que fizeram o seu melhor para libertar um território estrategicamente importante", disse o comandante-chefe das forças armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, no Telegram.

Soldados ucranianos que desafiaram navio russo afinal estão vivos Os 13 militares, que foram dados como mortos na semana passada, encontram-se “vivos e bem”, anunciaram esta segunda-feira as autoridades ucranianas.

A ilha das Serpentes, localizada no noroeste do Mar Negro em frente à foz do Danúbio, tornou-se emblemática no início ofensiva russa quando os guardas fronteiriços ucranianos recusaram render-se a pedido de um navio de guerra russo. Em vez disso, disseram ao exército inimigo: "Vão-se f****". A ilha acabou por ser bombardeada.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.