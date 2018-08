O conhecido ator francês foi acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem de 20 anos. O advogado de Depardieu nega a acusação e está indignado pelo seu cliente ter sabido da queixa pela imprensa, antes da notificação judicial.

Gerard Depardieu acusado de violação

O conhecido ator Gerard Depardieu foi acusado de violação e agressões sexuais por uma jovem atriz. O caso está neste momento sob investigação policial. O ator, 69 anos, segundo o seu advogado, Hervé Termine, "nega absolutamente" ter cometido qualquer crime.

A queixa foi feita na segunda-feira passada e a procuradoria de d'Aix-en-Provence abriu um inquérito preliminar, tendo a investigação sido entregue à polícia judiciária de Paris.



A queixosa é "uma jovem comediante e dançarina com cerca de 20 anos", afirma o jornal Le Parisien. A jovem afirma ter sido "abusada sexualmente duas vezes pelo ator", "num ensaio informal para uma peça de teatro", segundo relata esse jornal. Os factos ter-se-iam passado no domicílio parisiense de Depardieu, entre 7 e 13 de agosto. A jovem queixou-se à mãe que "a convenceu a fazer queixa à polícia".



O ator, através do seu advogado, desmente "absolutamente as acusações de agressão e violação". "Eu fui informado [da queixa] por jornalista no dia 28 de agosto", no dia seguinte da entrada da queixa, "o que é totalmente anormal", indigna-se o advogado Termine. "Lamento o caráter público deste procedimento que implica um enorme prejuízo a Gerard Depardieu, que eu estou convencido que verá reconhecida a sua inocência", voltou a argumentar o advogado do ator.

Recorde-se que esta queixa contra um dos mais conhecidos atores do mundo, surge na sequência de muitas denuncias que abalaram o mundo do cinema, depois do caso dos abusos sexuais do produtor americano Harvey Weinstein.



