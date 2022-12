A companheira de Cristiano Ronaldo faz um balanço do ano que agora termina e que ficou marcado pelo sofrimento com a perda do filho, gémeo de Bella, e pelo internamento da bebé com o futebolista no Qatar.

Georgina Rodriguez. "Este foi o ano mais difícil da minha vida"

Para Georgina Rodriguez, 28 anos, os filhos, Cristiano Ronaldo e a família são o mais importante do mundo, como realçou numa entrevista à edição espanhola da Revista "Elle", publicada neste final de ano.

A 18 de abril passado, Georgina e Cristiano Ronaldo publicavam a notícia mais sofrida das suas vidas: a morte inesperada durante o parto de um dos seus gémeos. "É com profunda tristeza que temos de anunciar o falecimento do nosso filho. É a maior dor que qualquer pai pode sentir. Só o nascimento da nossa filha nos dá forças para viver este momento com alguma esperança", escreveu o casal nas redes sociais. Uma declaração que comoveu mais de 16 milhões de pessoas, tendo recebido as condolências de 600 mil, como escreve a Elle.

A perda de Angel

A perda do filho, cujo nome escolhido pelos pais foi Angel, marcará para sempre o casal, como vincou Georgina. "Este foi o ano mais difícil da minha vida, o momento mais feliz tornou-se no mais triste e irá permanecer nas nossas memórias para toda a vida", declarou a empresária e influencer espanhola.

Ao sofrimento juntaram-se alguns sustos com a bebé Bella Esmeralda, a gémea sobrevivente, que por duas vezes já foi internada. A primeira aconteceu durante a pré-época de Cristiano Ronaldo no Manchester United, razão pela qual ele faltou, como revelou na entrevista ao britânico Piers Morgan, que tanto deu que falar.

O internamento de Bella

Em meados de novembro, na altura em que Georgina concedeu a entrevista à "Elle" a bebé, de seis meses, estava de novo internada, com bronquiolite, o surto infantil que assola a Europa e tem sobrecarregado os hospitais pediátricos.

Georgina Rodriguez conta que a noite anterior à entrevista foi passada à cabeceira da filha no hospital, numa altura em que Cristiano Ronaldo estava já com a seleção portuguesa no Qatar para disputar o campeonato do mundo.

21 Os filhos e Cristiano Ronaldo são o mais importante para Georgina Rodrigues.

"Tudo o que eu quero é ficar com a minha filhinha no hospital", assumiu a espanhola na entrevista, sempre a olhar para o telemóvel e revelando que a bebé estava "com febre muito alta".

"Os meus filhos são a coisa mais importante que tenho, e cada passo que dou é marcado por eles. Sou uma mãe omnipresente na sua evolução. Às vezes me chamam de "galinha", mas não quero perder nada!", diz Georgina Rodrigues.



As mentiras

Um desabafo que foi feito na sequência das notícias que se sucedem sobre a sua vida e má relação com a sua família e a de Cristiano Ronaldo, sobretudo com Dolores Aveiro.

"Se procurar meu nome no Google hoje, descobrirá que estou em desavença com a família de Cristiano, que tenho uma irmã que me pede dinheiro e que se passou não sei o quê com a Rosalia... A minha vida é bem mais simples do que tudo isso: não gosto de conflitos, nunca entro em guerra com ninguém... mas o pior é que toda essa informação é mentira".

A fama

A fama que tem hoje, só no instagram é seguida por mais de 40 milhões de pessoas, tem para Georgina Rodrigues um lado menos bom, o da perda da liberdade, mas também tem uma parte positiva, a realização de sonhos, como ser protagonista de campanhas e capas de revista. "É um sonho realizado. Mas a vida ensinou-me a adaptar-me a cada momento e a cada situação, e a não esquecer de onde venho nem para onde vou", realçou voltando a destacar a importância e o apoio que a família e amigos são fundamentais.

O amor de Cristiano

A companheira de Cristiano Ronaldo diz-se uma "pessoa muito afortunada": "Tenho uma família linda e cheia de amor, um homem que me ama, uma mãe que me ensinou tudo o que sei, uma irmã que tem sido minha maior confidente e amigos que são minha família. Isso é sucesso para mim. E poder dormir todas as noites tranquilamente, satisfeito com o que faço e com o que tenho".

Foi paixão à primeira vista

"Cristiano e eu apaixonamo-nos à primeira vista, quando o vi pela primeira vez senti que o tempo parou. Nunca vi um homem tão bonito, tão atencioso... Ele é o homem mais bonito que meus olhos já viram. E sim, sou namorada do melhor jogador de futebol do mundo, mas não é necessário que as pessoas – e muitas delas mulheres – usem isso de forma pejorativa. Claro que a minha relação com ele permitiu-me realizar muitos dos meus sonhos , mas sempre, tanto antes como depois de o conhecer, coloquei a mesma paixão em tudo o que fiz... Ser empregada de limpeza, vendedora ou modelo".



