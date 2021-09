O chefe do Comando Central dos Estados Unidos (EUA) diz que o colapso do governo afegão pode ser atribuído ao acordo de retirada das tropas dos EUA.

Afeganistão

General dos EUA diz que o colapso do Afeganistão tem as suas raízes no acordo Trump-Talibãs

O chefe do Comando Central dos Estados Unidos (EUA) diz que o colapso do governo afegão pode ser atribuído ao acordo de retirada das tropas dos EUA.

Altos oficiais militares nos Estados Unidos associaram o colapso do governo afegão e das suas forças de segurança em agosto ao acordo do ex-Presidente Donald Trump com os Talibãs em 2020, prometendo uma retirada completa das tropas norte-americanas.

O General Frank McKenzie, chefe do Comando Central, disse ao Comité dos Serviços Armados na quarta-feira que assim que a presença das tropas americanas foi empurrada para menos de 2.500 militares, como parte da proposta de Washington para completar uma retirada total até ao final de agosto, o desdobramento do governo afegão apoiado pelos EUA acelerou.

"A assinatura do acordo de Doha teve um efeito realmente pernicioso no governo do Afeganistão e no seu exército - psicológico mais do que qualquer outra coisa - fixámos uma data certa para quando íamos partir e quando podiam esperar que toda a assistência terminasse", disse McKenzie citado pelo The Guardian.

Referia-se a um acordo de 29 de fevereiro de 2020, que a administração Trump assinou com os Talibãs em Doha, no Qatar, no qual os EUA prometeram retirar totalmente as suas tropas até maio de 2021 e os Talibãs se comprometeram a cumprir várias condições, incluindo o fim dos ataques aos EUA e às forças da coligação.

O objetivo declarado era promover uma negociação de paz entre os Talibãs e o governo afegão, mas que o esforço diplomático não tinha conseguido ganhar tracção antes de o ex-presidente dos EUA Donald Trump ser substituído pelo presidente Joe Biden em janeiro.

Segundo a Aljazeera, o novo presidente dos EUA avançou com o plano para a retirada das tropas, mas prolongou o prazo até 31 de agosto. McKenzie disse também ter acreditado "durante bastante tempo" que se os EUA reduzissem o número dos seus conselheiros militares no Afeganistão abaixo dos 2.500, o colapso do governo em Cabul seria inevitável "e que os militares o seguiriam".

Disse que para além dos efeitos moralizadores do acordo de Doha, a redução de tropas ordenada por Biden em abril foi "o outro prego no caixão" para o esforço de guerra de 20 anos, porque cegou os militares americanos às condições dentro do exército afegão, "porque os nossos conselheiros já não estavam lá em baixo com essas unidades".

O Secretário da Defesa Lloyd Austin, testemunhando ao lado de McKenzie, disse que concordava com a análise de McKenzie. Acrescentou que o acordo de Doha também comprometeu os EUA a pôr fim aos ataques aéreos contra os Talibãs, "de modo que os Talibãs se tornaram mais fortes, aumentaram as suas operações ofensivas contra as forças de segurança afegãs, e os afegãos estavam a perder muitas pessoas semanalmente".

"Falha estratégica"

A audiência de quarta-feira na Câmara faz parte do que provavelmente será uma revisão alargada do fracasso dos EUA no Afeganistão, após anos de supervisão limitada da guerra por parte do Congresso, que custou milhares de milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes.

Segundo a Aljazeera, o General Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, tinha dito um dia antes, numa audiência semelhante no Senado, que a guerra no Afeganistão era um "fracasso estratégico", e repetiu-o na audiência da Câmara. Milley enumerou uma série de factores responsáveis pela derrota dos EUA que remontam a uma oportunidade perdida de capturar ou matar o líder da Al-Qaeda Osama bin Laden em Tora Bora pouco depois da invasão dos EUA no Afeganistão em 2001.

