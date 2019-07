Só este ano nos EUA, já morreram 21 crianças, a grande maioria até aos dois anos, deixadas dentro de veículos, ao sol, horas a fio.

Gémeos morrem esquecidos no carro pelo pai

Paula SANTOS FERREIRA

Dois gémeos, uma menina e um menino, de um ano de idade, morreram esta sexta-feira em Nova Iorque, EUA, por o pai se ter esquecido deles, no interior do carro, onde os deixou fechados, durante oito horas, num dia onde os termómetros marcavam 30 graus celsius.

O homem, de 39 anos, estacionou o automóvel num parque no bairro da Bronx e foi trabalhar no James J. Peters V.A. Medical Center, onde é assistente social, conta o New York Times (NYT).

Os meninos Mariza e Phoenix Rodriguez estiveram das 08h00 às 16h30 dentro do automóvel ao sol, fechados, indica por seu turno, a CNN. Só quando terminou o trabalho e se dirigiu ao carro e os encontrou inconscientes é que o homem se apercebeu de que se tinha esquecido dos filhos e pediu ajuda aos gritos.

Um polícia passou e chamou uma equipa médica. Os bebés foram encontrados já mortos e o óbito foi declarado no local.

O pai foi levado sob custódia pelas autoridades policiais para ser interrogado. Ao final da tarde de ontem uma equipa de detetives e especialistas forenses analisavam o automóvel e tudo em redor, como mostram as duas imagens.

Fora do perímetro policial, muitos populares observavam as movimentações e comentavam incrédulos o sucedido, indica a reportagem do NYT. “Acidente ou não, as crianças não mereciam este fim. Estou furioso", declarava Frank Jimenez, um morador local. “Independentemente do que aconteceu, estas crianças eram inocentes. Seja pai, padrasto ou avô há que olhar pelas nossas crianças”.

Nesta última semana, Nova Iorque esteve sob uma onda de forte calor e os serviços de proteção infantil da cidade enviaram alertas aos pais para serem cuidadosos e não deixarem os filhos nos carros. “Olhe antes de fechar o carro”, diz a campanha nova-iorquina.

Em média, 38 crianças morrem por ataque cardíaco por estarem fechadas dentro dos carros ao sol, nos EUA, segundo dados da Kidsandcars.org, uma associação sem fins lucrativos norte-americana destinada a prevenir acidentes com crianças e animais em veículos. No seu site, a organização já registou só este ano, 21 mortes de crianças com causas idênticas às dos gêmeos Rodriguez, até 16 de julho. No ano passado foram 52. Também os dados governamentais indicam que de 1998 a 2018 faleceram 795 crianças por terem sido esquecidas dentro dos automóveis em dias muito quentes. O que acontece sobretudo com meninos até aos dois anos.