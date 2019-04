Os irmãos valiam-se do facto de serem idênticos para terem relações sexuais com as mesmas mulheres.

Gémeos condenados a assumir paternidade da mesma criança no Brasil

A justiça brasileira obrigou dois gémeos idênticos a assumir a paternidade de uma criança, suspeitando que ambos mantiveram relações sexuais com a mãe, depois de um exame de ADN não ter conseguido identificar quem é o pai.

O caso aconteceu no estado brasileiro de Goiás, no centro-oeste do país, e tornou-se público após a mãe da criança reclamar na justiça o pagamento de uma pensão de alimentos, relatando que não sabia ao certo qual dos irmãos é o pai da sua filha, já que suspeitava ter sido enganada.

Segundo informações divulgadas pelo portal de notícias G1, a mulher - cuja identidade foi protegida, assim como a dos outros envolvidos no caso -, desconfia que os irmãos gémeos a enganaram. A mulher acredita que poderá ter tido, sem saber, relações sexuais com os dois, que sempre se aproveitaram da semelhança física para dormirem com várias mulheres.

Como os dois homens negaram a paternidade da criança e culparam o outro, o tribunal da comarca de Cachoeira Alta, de Goiás, determinou que ambos fossem submetidos a exames laboratoriais de ADN. Por serem univitelinos - ou seja, além de idênticos, têm o mesmo código genético -, os exames revelaram a compatibilidade da criança com os dois, sem poder determinar ao certo qual dos gémeos é o pai.

Perante o impasse, o juiz responsável pelo caso determinou que ambos fossem incluídos na certidão de nascimento da criança e que pagassem, cada um, uma pensão de 230 reais (53,30 euros) por mês.

O juiz também destacou que os irmãos sempre se aproveitaram da extrema semelhança física para enganar outras pessoas. "Fica evidente que os requeridos, desde a adolescência, valiam-se - e valem-se! -, dolosamente, do facto de serem irmãos gémeos idênticos. Tanto assim que, no curso da instrução, ficou claro que um usava o nome do outro, quer para angariar o maior número de mulheres, quer para ocultar a traição nos seus relacionamentos", frisou o juiz Filipe Luís Peruca na sentença.

O juiz destacou ainda que o poder judiciário "deve reprimir comportamentos desajeitados, especialmente no caso em que os acusados procuram beneficiar da sua própria falta de jeito".

"Dadas as peculiaridades do caso, acredito que a decisão que mais incorpora o conceito de justiça é aquela que honra os interesses e direitos da criança, em detrimento dos réus tortuosos", concluiu o juiz.

