Gelataria multada em 2.000 euros após cobrar 25 euros por uma bola de gelado

Um turista taiwanês escolheu um dos gelados mais pequenos que havia numa gelataria italiana. Mesmo assim, quando pediu a conta, foi surpreendido com um valor exorbitante de 25€ por um cone com uma bola de gelado. O turista pagou mas queixou-se ao guia turístico, que rapidamente decidiu voltar ao estabelecimento. O guia pediu ao vendedor a lista de preços, mas esta não se encontrava visível ao público como é exigido legalmente. Após chamar a polícia municipal, descobriu-se que o preçário estava escondido atrás do balcão, para dessa forma ser mais fácil enganar os turistas.

Os responsáveis da gelataria terão tentado justificar o custo da bola de gelado com o facto de ela ser de "alta qualidade", segundo a agência Europa Press. A polícia acabou por multar o estabelecimento com uma multa no valor de 2.000 euros. Este comportamento "é muito comum e dá uma má imagem por todo o mundo, já que os turistas são as principais vítimas", afirmou o agente da polícia Elio Corvino ao jornal italiano La Repubblica.

Não é a primeira vez que um estabelecimento em Itália tenta enganar os turistas com preços superiores aos dos indicados no menu, que muitas vezes não chega às mãos dos clientes. Em agosto do ano passado, um cliente pagou 43 euros por dois cafés e duas garrafas de água pequenas, em Veneza. Já em 2013, uma família britânica pagou 64 euros por quatro gelados, num dos locais mais turísticos da capital italiana, a Piazza di Spagna.