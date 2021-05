Sete palestinianos, entre eles um homem deficiente, a mulher grávida e a filha de três anos, morreram hoje após os ataques aéreos de Israel em Gaza, enquanto um oitavo sucumbiu aos ferimentos, anunciou o Ministério da Saúde local.

Gaza. Oito mortos em ataques israelitas e total de óbitos sobe para 227

Lusa Sete palestinianos, entre eles um homem deficiente, a mulher grávida e a filha de três anos, morreram hoje após os ataques aéreos de Israel em Gaza, enquanto um oitavo sucumbiu aos ferimentos, anunciou o Ministério da Saúde local.

Com os novos dados, eleva-se para 227 o número de palestinianos mortos no enclave de Gaza desde o início do conflito, a 10 deste mês, nos ataques do exército israelita sobretudo contra a população civil.



A ofensiva israelita na Faixa de Gaza começou a 10 de maio, com vários foguetes disparados pelo movimento palestiniano Hamas contra Israel como resposta às centenas de manifestantes palestinianos feridos pela polícia hebraica num momento de oração.

Desde então, pelo menos 227 pessoas, incluindo 64 crianças, morreram em ataques israelitas na Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde local.

Em Israel, disparos de foguetes a partir de Gaza provocaram 12 mortos, segundo a polícia israelita.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.