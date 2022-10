As vulnerabilidades da UE foram evidenciadas no mês passado com as fugas nos gasodutos Nord Stream, que se suspeita terem sido causadas por sabotagem.

Gasodutos Nord Stream. UE vai reforçar proteção de infraestruturas críticas

A União Europeia (UE) vai intensificar os esforços para proteger as infraestruturas críticas de atos de sabotagem, que nas últimas semanas puseram em evidência a vulnerabilidade do bloco.

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, recomendará, esta semana, que os Estados-membros impulsionem a cooperação e testem as infraestruturas-chave, começando pela energia e seguindo-se outros setores de alto risco como comunicações, transportes e Espaço, de acordo com um projeto de lei consultado pela Bloomberg. O bloco irá também criar um "plano" de resposta a futuras crises.

As vulnerabilidades da UE foram evidenciadas no mês passado, altura em que foram registadas quatro grandes fugas de gás nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que se suspeita terem resultado de sabotagem.

Nas últimas semanas, o tráfego ferroviário no norte da Alemanha também foi interrompido durante várias horas após o corte de cabos de rádio, e uma fuga de petróleo, no gasoduto de Druzhba, na Polónia, deu origem a mais receios de sabotagem, tendo as autoridades determinado, mais tarde, que a avaria terá sido acidental.

Legislação sobre riscos a partir de 2023

"A agressão da Rússia contra a Ucrânia trouxe um novo conjunto de ameaças, muitas vezes combinadas como um ataque híbrido", contextualiza o documento, que ainda está sujeito a alterações, salientando o risco para as infraestruturas. "Isto tornou-se muito óbvio com a aparente sabotagem dos gasodutos Nord Stream".

As medidas surgem numa altura em que a UE se apressa a reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis russos, com a Comissão a propor a última ronda de regulamentos para mitigar a subida dos preços do gás esta semana. Existe um risco de a Rússia poder tomar medidas de retaliação destinadas a minar essa transição.

Num plano de ação separado para digitalizar o sistema energético, a Comissão identificará também os pontos onde enfrenta riscos de cibersegurança, que cresceram à medida que a rede elétrica se torna mais descentralizada com a implementação das energias renováveis.

O bloco pretende propor legislação que aborde estes riscos nas redes de gás e hidrogénio a partir do próximo ano, de acordo com o documento.

