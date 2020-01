Até quarta-feira o corpo do comandante de elite da Guarda Revolucionária iraniana vai ser velado em várias cidades do país. Há dezenas de milhares nas ruas na derradeira homenagem do "mártir".

Galeria. Dezenas de Milhares acompanham o funeral do General Soleimani

Com cantos de "morte ao Estados Unidos da América", "morte a Israel" e "morte à Arábia Saudita", dezenas de milhares de iranianos estão nas ruas desde domingo para acompanhar as cerimónias fúnebres do general assassinado em Bagdad, no Iraque, num ataque levado a cabo pelos serviços especiais norte-americanos.

Os restos mortais de Qasem Soleimani, comandante da Força Quds, chegou ao Irão na noite de sábado depois das homenagens que se repetiram em várias cidades do Iraque.

Até quarta-feira, o corpo do general vai percorrer várias cidades do país onde era considerado o segundo homem mais influente, atrás apenas do aiatolá Ali Khamenei.

O primeiro funeral aconteceu na cidade de Ahvaz no sudoeste do país. O cortejo fúnebre seguiu para o nordeste na cidade sagrada de Mashad. Chegou na manhã desta segunda-feira a Teerão de onde partirá depois para o berço do general, Kerman.

Visivelmente emocionados, os muitos milhares que fizeram questão de acompanhar a derradeira homenagem prometem retaliar.

Neste primeiro dos três dias de luto declarados pelo Irão, os restos mortais dos outros elementos mortos pelos Estados Unidos, nomeadamente do vice-presidente das Forças de Mobilização Popular Abu Mahdi Al-Muhandis, também seguem na caravana fúnebre que é destaque em todo o mundo.

