G7 que evitar que Rússia cause "fome e mortes" dos ucranianos este inverno

A organização do apoio à Ucrânia está no topo da agenda desta reunião de dois dias do G7, na Alemanha.

O grupo de sete dos países mais industrializados do mundo, o G7 (EUA, Canadá, Japão, França, Grã-Bretanha, Itália e Alemanha), está determinado a impedir que a Rússia provoque a "fome" e o "congelamento" de milhões de ucranianos neste inverno.

"Não permitiremos que a brutalidade desta guerra conduza à morte em massa de idosos e crianças, jovens ou famílias nos próximos meses de inverno", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, esta quinta-feira, na abertura do encontro de dois dias do G7, em Münster.

A organização do apoio à Ucrânia está no topo da agenda desta reunião, com a ideia de enviar uma nova mensagem de firmeza à Rússia. Baebock, cujo país detém a presidência do G7 até ao final do ano, denunciou os "métodos pérfidos" russos na guerra ao tentar "matar à fome, sede ou congelar as pessoas atacando as infraestruturas civis". Muitas cidades ucranianas, incluindo a capital Kiev, têm sido alvo de bombardeamentos nas últimas semanas, causando cortes de água e eletricidade.

De acordo com outras fontes diplomáticas, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, deverá marcar presença na sessão através de videoconferência.

Outras crises

"Esta reunião do G7 chega num momento importante para nós", assegurou um diplomata sénior dos EUA, sublinhando que o grupo é "vital para criar mecanismos de coordenação" da resposta da comunidade internacional às crises em curso, desde a guerra na Ucrânia até à Coreia do Norte.



Baerbock também condenou "veementemente" o novo lançamento de mísseis balísticos por Pyongyang nesta quinta-feira. "Existem resoluções claras da ONU sobre testes nucleares, que são proibidas, pelo que o anúncio constitui uma violação das resoluções internacionais".

A reunião também tem como pano de fundo as recentes mudanças governamentais em Itália e no Reino Unido. A crise energética na Europa, à medida que se aproxima o inverno, e também o Irão, que vive meses de protestos sangrentos e violentamente reprimidos, estarão no centro das discussões.



China, um país "rival"

As relações com Pequim vão ser discutidas num jantar de trabalho, não esquecendo a visita do chanceler alemão à China na sexta-feira. Olaf Scholz prometeu na passada quarta-feira que "não iria ignorar as controvérsias" com Pequim durante a viagem.

Os países do G7 estão prontos a considerar a China como um "concorrente" e um rival", disse Baerbock. O Japão "salienta regularmente como é importante reconhecer e ver que a China mudou nos últimos anos, que não é apenas um parceiro em questões internacionais, mas também um concorrente e ainda mais um rival. E é com isto em mente que a China estará hoje na agenda da reunião do G7", garantiu a líder do G7 até dezembro. Em janeiro, o Japão assume a presidência.

