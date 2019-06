Os líderes dos países do G20 sublinharam a necessidade de "alcançar mercados abertos, livres e não discriminatórios".

G20 termina com declaração de apoio ao livre comércio

Os líderes dos países do G20 sublinharam a necessidade de "alcançar mercados abertos, livres e não discriminatórios".

Os países do G20 concluíram hoje a cimeira daquele grupo com uma declaração de apoio "aos fundamentos do livre comércio" e ao "crescimento económico", com as tensões globais como pano de fundo, segundo o Japão, que recebeu a reunião.

Os líderes do G20 "concordaram na sua determinação em favorecer o crescimento económico" e mostraram "ansiedade e descontentamento no contexto da globalização" e pelo "sistema comercial global", afirmou o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, numa conferência de imprensa no final da reunião de dois dias.

O grupo "foi capaz de reafirmar os fundamentos do livre comércio", segundo Abe, que sublinhou em particular o apoio do G20 a "alcançar mercados abertos, livres e não discriminatórios" e "um terreno de jogo justo".

"É difícil encontrar uma solução para tantos desafios globais de uma só vez, mas conseguimos mostrar uma vontade comum em muitas áreas", afirmou o primeiro-ministro nipónico.

Os mandatários também reconheceram os "claros riscos da desaceleração da economia global", segundo Abe, adiantando que os países do G20 "estiveram de acordo na sua determinação em favorecer o crescimento económico" e "reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC)".

O comunicado final acordado pelos líderes do G20 sublinha "a intensificação das tensões geopolíticas e comerciais", mas no texto não se inclui qualquer menção ao auge do protecionismo, no atual contexto de conflitos comerciais entre os Estados unidos e a China e outros países.

"O crescimento global parece estar a estabilizar-se, e em geral espera-se um crescimento moderado mais à frente este ano e em 2020", sublinha a declaração conjunta do G20, que também se compromete a "enfrentar os riscos" derivados das tensões anteriormente mencionadas e a "empreender mais ações" se for necessário.

Entretanto, 19 dos 20 membros do G20 - sem os Estados Unidos - reafirmaram hoje em Osaka o compromisso da "implementação completa" do acordo assinado em 2015 em Paris sobre a luta contra o aquecimento global.

Os signatários concordam na "irreversibilidade" deste acordo, numa declaração final redigida em termos similares aos publicados no final do G20 no ano passado mas obtido com dificuldade devido à oposição de Washington.

Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.