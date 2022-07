Um barco com cereais roubados pela Rússia está a pôr em perigo as negociações para tirar os cereais por via marítima e a posição da Turquia como intermediário.

G20 em Bali. Negociações ameaçadas por barco russo saído de Berdyansk

Esta sexta-feira é o segundo dia das negociações dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos chamados G20 (as principais potências económicas mundiais), reunidos em Bali para discutir a fome global que a invasão da Ucrânia está a provocar. Mas apesar de,na passada terça-feira, o presidente turco Erdogan ter dito que a solução negociada entre Kiev e Moscovo para retirar os cereais através de canais no Mar Negro estava para breve, a diplomacia está a evoluir como o jogo do “Mamã Dá Licença”. Depois de uns passos de bebé para a frente, um passo de gigante para trás.

Ao jornal Politico, Jan Lipavský, o ministro checo dos Negócios Estrangeiros (a República Checa assumiu a presidência rotativa da UE no passado dia 1 de julho) foi cortante: “Não vejo na situação atual que a Ucrânia e a Rússia consigam negociar qualquer tipo de corredor”. Em vez de acenar com uma “varinha mágica” que permitiria que as negociações se concluíssem, Lipavský disse que a União Europeia poderá ser um “fornecedor muito ativo de ajuda humanitária” e, ao mesmo tempo, “que temos que fazer o possível por levar a produção ucraniana para os mercados mundiais”.

O misterioso navio desaparecido que está a envenenar as negociações

Desde o começo da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro, a Rússia bloqueou a saída de todos os navios de carga dos portos do Mar Negro, com consequências graves devido ao facto de nos grandes silos de Odessa e Mariupol estarem mais de 40 milhões de toneladas de cereais que se deveriam destinar aos países em risco de fome, normalmente alimentados por agências das Nações Unidas.

Com um mandato na última reunião dos G7 na Alemanha, a presidência turca estava a servir de árbitro entre Kiev e Moscovo para que fossem abertos corredores seguros no mar (as águas estão minadas com explosivos). Caberá à Turquia, quando as operações começarem, garantir que os barcos não sejam atacados e que não transportem armamento.

Entretanto, um incidente rocambolesco está a comprometer todo o projeto diplomático. Trata-se da viagem do Zhibek Zholy , um navio carregado com 7 mil toneladas de cereais, que as autoridades ucranianas dizem que foram roubadas. O navio teria partido na manhã de dia 30 de junho, do porto de Berdyansk, tendo a viagem sido apresentada pelas autoridades russas que ocupam a região de Zaporizhzhia como o primeiro navio comercial a sair da região em direção a países amigos. O navio esteve inclusivamente fora do radar das autoridades marítimas durante umas horas sem se saber para onde se dirigia.

Mas segundo a reportagem do jornal Politico, a carga terá sido roubada, e o incidente irá envenenar ainda mais as já frágeis negociações para retirar os cereais ucranianos bloqueados. Ao Politico, Nazar Bobitski , um representante de um sindicato de empresários, disse que “trata-se de uma farsa completa”. “Serve para a Rússia dizer: Vejam, conseguimos organizar corredores seguros para os cereais – mas através dos portos ocupados por eles – o que significa que os agricultores ucranianos terão que entregar os seus cereais às forças russas para ter autorização de transporte”.

O dilema para Erdogan e para Zelensky

Finalmente, esta sexta-feira, o embaixador ucraniano em Ankara disse que o navio chegou ao porto de Karasu e pediu às autoridades turcas para tomarem medidas urgentes, ou seja, que confiscasse o seu conteúdo. A posição para a Turquia é complicada: se aceita o desembarque desta carga expropriada estará a colaborar com a provocação de Putin e perder credibilidade como “honest broker” em relação a Kiev.

Citado pela TASS, Erdogan terá dito que os cereais não serão devolvidos aos ucranianos – mas poderão ser introduzidos na cadeia mundial de fornecimento para os países que mais precisam. Sobre este assunto, Erdogan irá falar ao telefone com Putin e com Zelensky.

Também o presidente ucraniano terá uma posição difícil a defender: ou ignora a provocação dos russos que roubaram as toneladas de cereais, ou se não o fizer irá aparecer como o mau da fita que impede que o tão necessário alimento para populações desesperadas chegue o mais depressa possível ao destino.

Outro problema, manter a face de Erdogan, que embora não seja uma figura querida nos circuitos diplomáticos da UE , tem agora uma posição única para ser um árbitro e uma força de vigilância no Mar Negro. E um dos poucos que ainda tem um canal aberto com o Kremlin.

