Além de terminar com o estado de emergência em novembro deste ano, o futuro governo alemão pretende terminar com todas as restrições em março de 2022.

Mundo 2 min.

Covid-19

Futuro governo alemão quer pôr fim ao estado de emergência ainda este ano

Ana B. Carvalho Nas negociações para a formação de um novo governo na Alemanha abordaram-se questões relacionadas com a pandemia da covid-19. Além de terminar com o estado de emergência em novembro deste ano, o futuro governo alemão pretende terminar com todas as restrições em março de 2022.

A Alemanha está a enfrentar a quarta vaga de covid-19 com um aumento de infeções registado nas últimas semanas, mas os partidos que vão formar um novo governo já se preparam para pôr fim ao estado de emergência nacional.

Em causa não está a chegada do "dia de liberdade", mas os representantes daquele que será o mais provável próximo governo da Alemanha pronunciaram-se esta quarta-feira a favor de deixar cair algumas medidas sanitárias válidas em todo o país já a partir de 25 de novembro. E em março de 2022 poderão ser mesmo levantadas todas as restrições.

O centro-esquerda social-democrata (SPD), os verdes ambientalistas, e os neoliberais democratas livres (FDP) iniciaram negociações para a formação de um novo governo e uma das primeiras questões abordadas foi a pandemia. Entre os subtemas foi sugerida uma alteração à lei de proteção contra infeções que permite que medidas restritivas individuais, tais como máscaras faciais obrigatórias em locais públicos, continuem a ser implementadas.

"Os encerramentos de escolas, bloqueios e recolher obrigatório deixarão de existir. Estas medidas não são necessárias neste momento", disse o vice-presidente do grupo parlamentar do SPD, Dirk Wiese, o partido mais votado nas eleições federais de 26 de setembro. Apesar de admitir que o número de infeções e hospitalizações está atualmente a aumentar no país não existe uma ameaça grave que justifique o rótulo de "situação epidémica".

Incidência sobe na Alemanha, Rússia e Ucrânia com máximos de casos e de mortes A Alemanha atingiu pela primeira vez desde maio os 100 novos casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes, enquanto a Rússia e a Ucrânia voltaram a bater os recordes no número de infeções e de mortes.

"Contudo, 25 de novembro não será o 'dia da diberdade'", salientou Wiese, apontando para disposições transitórias que permitiriam aos 16 estados federais da Alemanha continuar a tomar "medidas eficazes, mas de baixa intervenção".

Segundo Katrin Göring-Eckardt, líder do grupo parlamentar dos Verdes, na conferência de imprensa conjunta em Berlim, todas as restrições deveriam expirar o mais tardar até março de 2022. E o estado de emergência não deve tornar-se uma "situação permanente", segundo o Secretário-Geral do FDP Volker Wissing. "Temos de chegar a um novo normal, e devemos fazê-lo o mais rapidamente possível", disse aos jornais do Grupo Funke Media.

As políticas de saúde são da competência dos 16 estados alemães, que detêm um poder político considerável. O Artigo 70 da Constituição alemã declara explicitamente que toda a legislação está nas mãos dos Estados, salvo disposição em contrário na própria lei básica.



A situação epidémica a nível nacional nacional é um termo legal indefinido que foi introduzido na lei de proteção de infeções com efeitos a partir de 28 de março de 2020, confirmada pelo Bundestag, e depois repetidamente alargada. Na prática concede o poder ao governo federal ou ministério federal da saúde para emitir portarias legais relacionadas com a pandemia para, por exemplo, exigir que as pessoas que entram na Alemanha se registem digitalmente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.