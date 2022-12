A Federação Mundial de Futebolistas Profissionais (Fifpro) afirmou estar "chocada e enojada" com a sentença.

Sentença

Futebolista do Irão condenado à morte por defender direitos das mulheres

O futebolista iraniano Amir Nasr-Azadani, de 26 anos, foi condenado à morte no Irão por defender as liberdades e direitos das mulheres, em ligação aos protestos que abalaram o país durante os últimos três meses.

A Federação Mundial de Futebolistas Profissionais (Fifpro) afirmou estar "chocada e enojada" com a sentença. "A Fifpro está chocada e revoltada com as notícias de que o futebolista profissional Amir Nasr-Azadani enfrenta a execução no Irão após uma campanha pelos direitos das mulheres e liberdades fundamentais no seu país. Somos solidários com Amir", escreveu a federação na conta no Twitter, na segunda-feira.

Esta reação surge após o protesto nas redes sociais sobre a execução no Irão nos últimos dias de dois jovens detidos em ligação com os protestos desencadeados pela morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini. A mulher curda iraniana de 22 anos morreu após ter sido presa e violentada pela polícia moral por violar o rigoroso código de vestuário da República Islâmica.

Amir Nasr-Azadani, jogador do clube iraniano Iranjavan, que representou a seleção nacional sub-16, iniciou a carreira futebolística com a equipa de Teerão Rah-Ahan, pela qual se estreou na primeira liga iraniana.

A ex-estrela internacional iraniana Ali Karimi, um forte apoiante dos protestos, demonstrou solidariedade com o futebolista no Twitter: "Não executem Amir", apelou.

O diretor da Autoridade Judicial do Isfahan (centro-oeste do Irão), Abdullah Jafari, disse no domingo que o futebolista, detido desde 18 de novembro, foi acusado de pertencer a um grupo de nove pessoas que procuraram atacar as "fundações da República Islâmica do Irão", de acordo com a agência Isna.

"Amir e outras três pessoas estavam por detrás de um motim em Isfahan a 16 de novembro", no qual foram mortos três guardas de segurança, segundo Jafari.

Amir Nasr-Azadani é suspeito de estar envolvido na morte de um dos guardas de segurança, de acordo com a agência noticiosa Tasnim.

Pelo menos 458 pessoas foram mortas durante os protestos contra o regime iraniano, de acordo com um relatório da ONG Iran Human Rights (IHR). Pelo menos 14 mil foram detidas, segundo a ONU.

