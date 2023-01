Uma mulher apresentou queixa de Dani Alves por uma alegada agressão sexual numa discoteca de Barcelona na noite de 30 dezembro de 2022.

Futebolista brasileiro Dani Alves detido por alegada agressão sexual

Uma mulher apresentou queixa de Dani Alves por uma alegada agressão sexual numa discoteca de Barcelona na noite de 30 dezembro. O jogador vai ser presente a tribunal.

O jogador de futebol brasileiro Dani Alves foi detido, em Barcelona, esta sexta-feira, na sequência de uma investigação sobre um alegado caso de agressão sexual a uma mulher, numa discoteca em Barcelona.

"Veio esta manhã à esquadra de polícia de Les Corts", Barcelona, onde "tinha sido convocado" para prestar declarações, e ficou "detido", declarou à AFP fonte dos Mossos d’Esquadra, polícia da Catalunha.

Agora, Dani Alves vai ser presente a um juiz que determinará as medidas de coação.

A 10 de Janeiro, um tribunal de Barcelona anunciou que tinha "aberto uma investigação sobre um presumível delito de agressão sexual na sequência de uma queixa de uma mulher contra um jogador de futebol". Na altura, não foi mencionada a identidade do futebolista. Uma fonte próxima do caso confirmou à AFP que se tratava de Dani Alves.

A mulher em causa, que apresentou uma queixa formal a 2 de janeiro, acusou o jogador, de 39 anos, de lhe ter tocado de forma inapropriada, e sem o seu consentimento, segundo a polícia regional. De acordo com a imprensa local, o alegado incidente teve lugar numa discoteca de Barcelona na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado.

O internacional brasileiro negou qualquer conduta criminosa e disse desconhecer a queixosa, em declarações dadas ao canal de televisão espanhol Antena 3, a 5 de janeiro.

Dani Alves, antigo jogador do Barcelona, da Juventus e Paris Saint-Germain, passou alguns dias de férias em Barcelona depois de jogar pelo Brasil no Campeonato do Mundo no Qatar, e antes de regressar ao seu atual clube Pumas, do México.

