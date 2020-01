O afastamento dos duques de Sussex da coroa britânica está a criar ondas de choque no Palácio de Buckingham. Rainha e família estão "profundamente decepcionados".

"Furiosa". Rainha Isabel II soube do afastamento de Harry e Meghan pela televisão

A rainha Isabel II está "furiosa" com a decisão do neto que, numa nota divulgada nas redes sociais, comunicou o afastamento da vida oficial da família real britânica. Harry e Meghan Markle terão ocultado a intenção da coroa. Além da monarca, os príncipes Charles e William só ficaram a saber da notícia através da televisão.

A imprensa britânica garante que, apanhados de surpresa, todos se sentem traídos. Fonte da família real garante que Isabel II e os restantes membros da coroa estão "profundamente decepcionados", "chocados, tristes e completamente furiosos" com o casal que, na tarde desta quarta-feira, tornou pública a vontade de "dar um passo atrás no papel de membros seniores da família real e trabalhar para ser financeiramente independentes, mantendo o nosso total apoio a sua majestade".

Entretanto, o Palácio de Buckingham revelou que "as conversas com o duque e a duquesa de Sussex estão em numa fase inicial" e que a resolução do aparente conflito de interesses "vai exigir tempo".

Ao que tudo indica, os duques de Sussex planearam a ruptura em segredo, durante a estadia de seis semanas o Canadá. "O nível foi tão assombroso que todos, desde a cabeça da casa real até à base, sentem que foram apunhalados pelas costas", disse uma fonte do palácio ao Daily Mail.

O objetivo dos duques de Sussex é passar mais tempo nos Estados Unidos, não deixando de "honrar o dever" com a coroa britânica. Não está claro, porém, como é que tencionam ser financeiramente independentes. Ainda sem morada no berço do ex atriz deverão manter a Frogmore Cottage no Reino Unido, cuja remodelação ultrapassou os 13,23 milhões de reais.