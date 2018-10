Ventos na ordem dos 250 km/hora causaram enormes estragos. Entretanto, o furacão diminuiu de intensidade e já está classificado como tempestade tropical.

Furacão Michael deixa rasto de destruição na Florida

O mais devastador furacão a atingir os Estados Unidos Florida desde o Andrew, em 1992, deixou um rasto de destruição na Florida, obrigando a população a procurar abrigos e proteger-se, embora exista já registo de pelo menos uma morte relacionada com a passagem do Michael. Donald Trump declarou o estado de emergência na Florida e foram mobilizados meios para prestar auxílio aos habitantes.

3 Inúmeras casas não resistiram perante a exposição à intempérie. Foto: Reuters

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Inúmeras casas não resistiram perante a exposição à intempérie. Foto: Reuters Força do vento e intensidade da chuva obrigou a que os cidadãos se protegessem. Foto: AFP Após a passagem do Michael, a população regressou para verificar a dimensão dos estragos. Foto: AFP

Ventos com velocidades na ordem dos 250 km/hora e chuvas torrenciais fustigaram diversas zonas como Tallahassee, Panama City, Mexico Beach ou Apalachiola enquanto prosseguiam caminho rumo ao Alabama, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, mas já com menos intensidade, uma vez que o furacão perdeu força e se transformou em tempestade tropical.



Casas destruídas e sem telhados, árvores arrancadas pela raiz como se fossem ramos frágeis, carros arrastados pelas ruas, destroços, inundações, cortes de eletricidade por causa de infraestruturas que deixaram de funcionar - o panorama geral foi de devastação, enquanto as equipas de socorro procuravam auxiliar os milhares de cidadãos que tiveram de deixar as suas casas. Mais de 2.500 elementos da Guarda Nacional estão no terreno, apoiados por cerca de mil veículos contra inundações, 16 barcos e 13 helicópteros.



Amanhã o Micahel deixará território continental dos Estados Unidos rumo ao oceano Atlântico.



