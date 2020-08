Na sequência da passagem do furacão Laura, cerca de 464.813 casas ficaram sem energia no estado do Louisiana na sexta-feira, de acordo com o 'site' Poweroutage.us.

Furacão Laura já fez pelo menos 14 mortos nos EUA

Pelo menos 14 pessoas morreram nos EUA na sequência da passagem do furacão Laura nos estados de Louisiana e Texas, de acordo com um novo balanço, avançado pela agência de notícias France Presse (AFP).

Segundo a AFP, o governador da Louisiana, John Bel Edwards, confirmou que pelo menos 10 pessoas morreram neste estado, sobretudo devido à inalação de monóxido de carbono produzido por geradores portáteis usados dentro de edifícios devido a quedas de energia.

No Texas, três das quatro mortes registadas também foram devido a envenenamento por monóxido de carbono.

Outras quatro mortes foram provocadas pela queda de árvores e um homem afogou-se após o naufrágio do seu barco devido à tempestade.



As vítimas eram pessoas sem abrigo, que se tinham refugiado numa sala de bilhar e tinham trazido geradores para dentro do edíficio, segundo a informação avançada por um jornal local citado pela AFP.

O furacão Laura passou no domingo pelo Haiti e causou a morte de pelo menos 31 pessoas no país, de acordo com o último número oficial de mortos divulgado na sexta-feira.

Na República Dominicana, com quem o Haiti divide a ilha de Quisqueya, quatro pessoas morreram na sequência da passagem do furacão.

Após sua passagem pelo Caribe, a tempestade Laura fortaleceu-se ao cruzar o Golfo do México e tornou-se um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson de cinco.

Na quinta-feira à tarde o furacão Laura passou a tempestade tropical.

