Com a aproximação da tempestade mais de 100 mil casas já ficaram sem energia e 1,7 milhões de pessoas foram avisadas para se deslocarem para um local seguro.

Furacão Florence baixa para a categoria 1, mas continua extremamente perigoso

A 70 quilómetros da costa leste dos Estados Unidos, o furacão Florence - que chegou a ser classificado como um furacão na categoria 4 na escala de intensidade de Saffir-Simpson, com ventos máximos sustentados de 220 quilómetros por hora - baixou para categoria 1, com ventos máximos sustentados de 150 quilómetros por hora. Apesar de ter perdido a intensidade, os especialistas alertam para o risco mortal da sua passagem e para as chuvas intensas, ventos fortes e inundações com potencial destrutivo. As autoridades norte-americanas deram ordem de evacuação da costa atlântica, onde mais de 100 mil casas já ficaram sem energia e 1,7 milhões de pessoas dos estados da Carolina do Norte e Sul, e Virgínia foram avisadas para se deslocarem das suas habitações para abrigos temporários.

16 Um homem segura a bandeira nacional dos Estados Unidos nas ruas de Wilmington, Carolina do Norte AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Um homem segura a bandeira nacional dos Estados Unidos nas ruas de Wilmington, Carolina do Norte AFP Docas destruídas pela tempestade em Atlantic Beach, Carolina do Norte AFP Uma das cidades mais afetadas é New Bern, onde 150 pessoas ficaram presas devido à subida do nível das águas AFP Durante a evacuação, várias pessoas trouxeram consigo os animais e estimação para os abrigos DPA Avair Vereen, de 39 anos, o seu noivo e um dos seus sete filhos, foram acolhidos num abrigo temporário na Escola Secundária de Conway, em Conway, Carolina do Sul AFP Ronald Whitmer e Brenda Whitmer aguardam pela pssagem do furacâo na Escola Secundária de Conway, Carolina do Sul AFP As ordens de evacuação alcançam cerca de 1,7 milhão de pessoas na Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia AFP Conway, Carolina do Sul AFP Conway, Carolina do Sul AFP Conway, Carolina do Sul AFP As inundações são neste momento a principal preocupação do governo e dos cidadãos AFP New Bern, Carolina do Norte AFP Myrtle Beach, Carolina do Sul AFP Um homem fotografa a chuva intensa em New Bern, Carolina do Norte AFP Três gansos atravessam a estrada em Wilmington, carolina do Norte AFP O Centro Nacional de Furacões norte-americano (NHC) alertou para a “possibilidade de inundações que ameaçam a vida” e para um aumento do nível do mar, que poderá alcançar até quatro metros, com possíveis “ondas grandes e destruidoras” AFP