Rayan Oram caiu num poço na aldeia marroquina de Ighrane, na passada terça-feira. A criança foi resgatada sem vida no sábado.

Funeral do menino de cinco anos que caiu num poço em Marrocos juntou centenas de pessoas

Rayan Oram, a criança marroquina que morreu após ter caído num poço seco, no dia 1 de fevereiro, foi a enterrar esta segunda-feira, perto da sua aldeia, numa cerimónia fúnebre que juntou centenas de pessoas.

O funeral realizou-se após a oração muçulmana do meio-dia num antigo cemitério a poucos quilómetros da aldeia de Ighrane onde ocorreu o acidente, de acordo com os jornalistas da AFP no local.

As operações para tentar salvar o menino foram acompanhadas um pouco por todo o mundo, com imagens em direto a serem transmitidas pelas televisões. A morte de Rayan, confirmada no sábado, quando a criança foi resgatada do poço já sem vida, desencadeou uma onda de comoção e tristeza em Marrocos e um pouco por todo o mundo, amplificada pelas redes sociais.

