Monarca britânica

Funeral de Isabel II vai durar 9 horas. Saiba o que acontece

Redação Serão vários os cortejos e cerimónias fúnebres ao longo do dia para seguir o corpo da rainha de Londres até ao Castelo de Windsor, onde será sepultada ao lado do marido.

O Reino Unido viverá amanhã um dos momentos mais marcantes da sua história, dia em que a monarca britânica que reinou durante 70 anos vai a sepultar, num funeral de Estado sem precedentes. Isabel II faleceu a 8 de setembro, no castelo de Balmoral, aos 96 anos de idade, mas como exige o protocolo elaborado há muito para a sua morte, só dez dias mais tarde pode finalmente ser sepultada, no Castelo de Windsor, ao lado do seu marido, o príncipe Philip e de outros seus familiares.

6h30. Segunda-feira, às 6h30 da manhã as portas do salão de Westminster onde o corpo da monarca está há quatro dias em câmara ardente serão encerradas. Nessa hora, terminam as visitas dos cidadãos que desde há quatro dias têm feito longas filas para se despedir da sua rainha.

10h44. O caixão de Isabel II deixará o salão do Palácio de Westminster com destino à Abadia de Westminster, onde decorrerá a missa fúnebre. Atrás da carruagem de armas que levará Isabel II seguirão a pé, o rei Carlos, o príncipe William e Harry e outros membros da família real. O cortejo será realizado ao som da banda da armada real e ladeado por militares da marinha real, como noticia a revista Time que divulga todo o programa fúnebre de segunda-feira.

11h00. Início da cerimónia religiosa na Abadia de Westminster que terá os seus dois mil lugares lotados pelos convidados especiais. Além da família real estarão presentes cerca de 500 dignatários representantes de 200 países, entre chefes de estado, casas reais (serão cerca de 20 monarquias) e outra diplomacia. A cerimónia será presidida pelo reverendo de Westminster David Holye e incluirá leituras e orações de líderes políticos e religiosos, incluindo a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Será a primeira vez que uma cerimónia fúnebre de um monarca britânico será transmitido pelas televisões dentro da abadia.

11h55. Dentro da Abadia de Westminster e por todo o Reino Unido serão feitos dois minutos de silêncio em homenagem à rainha. O espaço aéreo londrino será encerrado durante a homilia.



12h00. Termina a cerimónia religiosa com o "God save de King" e inicia-se uma segunda procissão atrás do caixão real pelas ruas de Londres com os sinos do Big Ben a tocar, até ao Arco de Wellington. Pelas ruas, são esperadas muitos milhares de pessoas para assistir ao cortejo, dado que segunda-feira é feriado nacional, em sinal de luto.

Viagem até ao Castelo de Windsor

13h00. No Arco de Wellington, o corpo da rainha será colocado num automóvel e percorrerá os quase 40 quilómetros de distância até ao Castelo de Windsor. Atrás da monarca segue a família real também de automóvel.

15h00. Isabel II chega ao Castelo de Windsor onde se realiza então outro cortejo até Albert Road. A família real britânica vai percorrer o caminho a pé, durante cerca de meia-hora, até à St. George’s Chapel, no Castelo de Windsor.

16h00. Nova missa celebrada pelo reitor da capela que terminará com a benção do Arcebispo de Canterbury.

19h30. A rainha Isabel II será sepultada na capela King George VI no Castelo de Windsor, após uma cerimónia de despedida privada só para a família real. Isabel II será enterrada ao lado do seu marido, príncipe Phillip, falecido em 2021.

Televisões de todo o mundo irão transmitir as cerimónias fúnebres ao longo do dia para milhões de espetadores.





