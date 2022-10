O governo húngaro espera escapar ao corte de fundos e também convencer Bruxelas a desbloquear o seu plano de recuperação pós-covid.

Fundos da UE. Hungria adota as primeiras medidas anti-corrupção

O parlamento húngaro aprovou esta segunda-feira as primeiras medidas anti-corrupção do país destinadas a dissipar os receios da Comissão Europeia, que está a bloquear milhares de milhões de euros em fundos com base na espera por reformas do Estado de direito.

Duas emendas foram adotadas por maioria absoluta, de acordo com os resultados da votação publicados no website do Parlamento.

Uma delas permitirá aos cidadãos apresentar uma queixa em tribunal se acreditarem que o Ministério Público encerrou arbitrariamente uma investigação por corrupção.

Um segundo texto visa aumentar a transparência do processo legislativo: apela a melhorar o debate público, uma vez que a maioria das leis são atualmente aprovadas sem consulta prévia.

Budapeste promete 17 medidas-chave

Será também criada uma "autoridade independente" para controlar melhor a utilização dos fundos da UE - uma medida a ser adotada até terça-feira.

A Comissão propôs em setembro privar a Hungria de 7,5 mil milhões de euros enquanto passava a bola para o campo do Conselho, a instituição que representa os Estados-membros.

Bruxelas acusa o governo do ultraconservador Viktor Orbán de minar o Estado de direito e de utilizar o dinheiro da UE para enriquecer aqueles que lhes são próximos.

Budapeste prometeu um total de 17 medidas-chave, algumas delas adotadas por simples decreto, para remediar as "irregularidades" e as "deficiências" denunciadas pela UE nos procedimentos de contratos públicos e prevenir conflitos de interesses.

Governo quer escapar ao corte de fundos

O governo espera escapar ao corte de fundos e também convencer Bruxelas a desbloquear o seu plano de recuperação pós-covid (5,8 mil milhões de euros em subsídios). Estes fundos são mais do que nunca necessários num país assolado por uma inflação galopante e um forint (moeda húngara) em queda livre.

A Hungria é o único país da UE cujo plano ainda não recebeu a luz verde da Comissão Europeia, também pelas suspeitas de desrespeito pelo Estado de direito.

A ONG Transparency International, que classifica a Hungria como o penúltimo país da UE no ranking de perceção de corrupção, mostrou-se "cética" quanto à eficácia das medidas, pois "o sistema tem sido pervertido" desde que Orbán chegou ao poder em 2010.

