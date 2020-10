O excêntrico milionário é acusado de fraude e fuga ao pagamento de impostos no valor de milhares de dólares, aos EUA, entre 2014 e 2018.

Fundador do software McAfee detido em Espanha por crimes fiscais

John McAfee, o controverso fundador da empresa de software antivírus, que tem o seu nome, foi detido, este sábado, no aeroporto de El Prat, em Barcelona, avança o El País, esta terça-feira, 6 de outubro.

McAfee está acusado de vários crimes fiscais, pela Justiça norte-americana, que emitiu um mandado de captura internacional. Segundo o jornal espanhol, entre as acusações estão a fuga ao pagamento de milhões de dólares em impostos sobre os lucros que alegadamente obteve de atividades comércio de cripto moedas.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira as acusações contra a McAfee e explicou que o processo de extradição de Espanha estava pendente, segundo o jornal britânico Financial Times e fontes que o confirmaram ao EL PAÍS.

O milionário, de 74 anos, foi intercetado no sábado passado, no aeroporto de El Prat, por volta das 9h30 enquanto se preparava para apanhar um voo para Istambul, de acordo com fontes policiais.

Sob McAffe pende um mandado de busca e detenção para extradição para os EUA, sob a acusação de fraude. O milionário foi presente a tribunal, no domingo, o juiz ordenou a sua prisão preventiva ao processamento da ordem de extradição.

O Ministério Público acredita que o empresário usou contas em nome de outras pessoas para esconder rendimentos das autoridades financeiras americanas, entre 2014 e 2018, assim como para comprar bens de luxo.

Uma vida atribulada e digna de filme

A história de McAfee, que vendeu a sua empresa à Intel, por 7,6 mil milhões de dólares (6,45 mil milhões de euros) no início dos anos 90, daria um filme de tão atribulada que se tornou nos últimos anos, em constante fuga às autoridades.

Em 2012, fugiu do Belize, após a morte de um vizinho, tendo-se refugiado na vizinha Guatemala, onde acabou por ser detido e deportado para os EUA. Apesar da morte suspeita do vizinho, McAfee não foi acusado no âmbito do caso.

Já em 2019, foi detido num porto da República Dominicana pela posse de várias armas no seu iate. Nessa altura, estaria em fuga dos EUA, onde decorria um mandado de captura por crimes fiscais. As autoridades dominicanas acabaram por libertar John Mcafee que viajou de seguida para o Reino Unido.



Em julho do mesmo ano, assumiu a uma uma agência noticiosa de Cuba que não tinha pago impostos nos EUA, durante os últimos oito anos - e não apenas nos quatro a que se refere a acusação - e que não tencionava saldar as dívidas com estado americano. "Não voltarei a pagar impostos, é inconstitucional e ilegal", afirmou.

Este ano deu nas vistas pela forma como lidou com a pandemia e as medidas de confinamento. Em março, quando eclodiu a crise do coronavírus, na Europa, McAfee estava em Tarragona, de onde passou a publicar, através das redes sociais, mensagens queixando-se das medidas impostas pelo governo espanhol e publicando vídeos que revelavam o incumprimento das mesmas.



Quanto aos crimes cometidos nos EUA, o processo fora reaberto ainda em junho de 2019, mas permaneceu em segredo até à sua detenção, este sábado em Barcelona.





