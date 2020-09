Os incêndios que devastam há várias semanas a costa oeste dos Estados Unidos são tão intensos que o fumo já alcançou a Europa, revelou na quarta-feira um responsável pelo Programa Europeu de Observação da Terra "Copernicus".

Fumo dos incêndios dos Estados Unidos continua a chegar à Europa

Os incêndios que devastam há várias semanas a costa oeste dos Estados Unidos são tão intensos que o fumo já alcançou a Europa, revelou na quarta-feira um responsável pelo Programa Europeu de Observação da Terra "Copernicus".

Desde que começou as suas observações por satélite, em 2003, o serviço europeu nunca tinha registado dados com a magnitude destes fogos "sem precedentes", que são, de acordo com a organização, "centenas de vezes mais intensos" do que a média.

Os incêndios já libertaram para a atmosfera quantidades de carbono sem precedentes e o fumo, particularmente denso, atravessou todo o país e o Atlântico.

"O facto de estes fogos emitirem tanta poluição para a atmosfera que podemos observar finas camadas de fumo a 8.000 quilómetros de distância reflete o quanto são devastadores em tamanho e duração", disse o cientista do Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus, Mark Parrington.

A maior parte do fumo concentra-se, ainda assim, na costa oeste dos Estados Unidos, onde a qualidade do ar das grandes cidades do estado da Califórnia, como Los Angeles, São Francisco, Portland e Oregon, está atualmente entre as piores do mundo.

Mais de 17.000 bombeiros combatem as chamas desde meados de agosto, só na Califórnia, o estado mais afetado com cerca de 25 grandes ignições.

Os fogos na costa oeste americana já mataram, segundo a France-Presse, pelo menos 30 pessoas nos estados da Califórnia e do Oregon, que contabilizam mais de dois milhões de hectares de área ardida e onde dezenas de milhares de pessoas tiveram de abandonar as suas casas, muitas delas destruídas pelas chamas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.