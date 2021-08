Decisão enfrenta a oposição de países vizinhos como a Rússia, a China e, especialmente, a Coreia do Sul devido ao potencial radioativo.

Japão prepara túnel submarino para despejar água da central nuclear de Fukushima

Os responsáveis da central nuclear de Fukushima, no Japão, anunciaram planos para construir um túnel submarino com cerca de um quilómetro de comprimento e dois metros e meio de largura para libertar 1,27 milhões de toneladas de água radioativa tratada no Oceano Pacífico, de acordo com meios locais.

Espera-se que o túnel comece a ser construído pela empresa que gere a central, a Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), a partir de março de 2022, após a aprovação dos estudos de viabilidade e a obtenção da autorização do Estado japonês.

Contudo, o projeto enfrenta a oposição de países vizinhos como a Rússia, a China e, especialmente, a Coreia do Sul. Em maio, duas associações de pescadores sul-coreanos entraram com uma ação judicial contra o Governo japonês exigindo uma indemnização de quase 9 mil dólares por dia pelo potencial impacto ambiental da decisão.

Desde o terramoto de março de 2011, quando um tsunami danificou os reactores de Fukushima, causando a contaminação do sistema de arrefecimento, que a água da central nuclear tem sido armazenada em tanques para não vazar diretamente no mar. Segundo a TEPCO, a capacidade de armazenamento vai atingir o seu limite no outono de 2022.

O Governo japonês revelou planos em abril passado para descarregar a água tratada no mar, e prevê-se que todo o processo demore décadas a ser concluído. Segundo o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga, despejar a água no mar é o "mais realista" e fazê-lo é "inevitável para se conseguir a recuperação de Fukushima".

