Jean-Marc Sirichai Kiesch fugiu do Luxemburgo aproveitando uma saída autorizada da prisão, em 2004. Foi preso 16 anos depois em Espanha e depois libertado. Agora vai cumprir na cadeira o resto da pena, oito anos.

Reviravolta

Fugitivo mais procurado do Luxemburgo volta para a prisão em Espanha

Jean-Marc Sirichai Kiesch foi um dos fugitivos mais procurados do Luxemburgo e da Europa durante 16 anos. Foi detido em Espanha e libertado, por decisão das autoridades espanholas, há dois anos.



Agora voltou para a prisão no país vizinho de Portugal onde irá cumprir o resto da pena a que foi condenado, anunciou esta quinta-feira o Ministério Público do Luxemburgo, em comunicado.

Jean-Marc Sirichai Kiesch foi condenado pelo Tribunal Distrital de Diekirch, em outubro de 2000, como autor de homicídio de uma mulher, de 69 anos, e tentativa de incêndio, em Eppeldorf, em janeiro de 1999. Teria de cumprir 20 anos de prisão, dos quais 5 anos em liberdade condicional.

16 anos foragido

Quatro anos depois de iniciar a pena, Kiesch - que tem nacionalidade luxemburguesa - conseguiu fugir do país, durante uma licença de saída concedida pela prisão. Não regressou ao estabelecimento prisional do Luxemburgo e não foi encontrado.

A polícia emitiu um mandado de captura europeu e internacional, mas durante anos Jean-Marc Kiesch conseguiu permanecer foragido, apesar de “buscas intensas”.

Até que, 16 anos depois, a 10 de agosto de 2020, o homem foi finalmente capturado em Punta Umbria, Espanha. Para esta detenção, foi essencial a informação de uma testemunha recebida através da plataforma "Most Wanted Fugitive".

Contudo, numa reviravolta, o Tribunal de Madrid decide onze dias depois colocá-lo em liberdade condicional. Saiu em liberdade, com passaporte confiscado e sob a obrigação de se apresentar às autoridades a cada 15 dias. O tribunal vincou que o condenado nunca teve problemas com as autoridades espanholas.

O tribunal da capital espanhola justificou também a decisão com o facto do luxemburguês já estar estabelecido em Espanha, onde constituiu família (teve uma filha), 21 anos depois de ter cometido o o crime no Luxemburgo. na justificação para a liberdade condicional em Espanha o tribunal vincou que o condenado nunca teve problemas com as autoridades.

Nessa altura, as autoridades espanholas opuseram-se à execução do mandado de captura europeu e à extradição de Kiesch para território luxemburguês, estimando que a sua “ligação com Espanha justifica que este não seja entregue à justiça luxemburguesa”.



Então, o Luxemburgo, através do Serviço de Execução de Penas, do Ministério Público, pediu às autoridades espanholas para que Kiesch, condenado por homicídio, cumpra o resto da pena – 3.275 dias – em Espanha. E, mesmo em liberdade condicional em Espanha, a polícia luxemburguesa manteve ativo o mandado de captura internacional.

De volta para a prisão

Numa nova reviravolta jurídica espanhola, as autoridades decidiram agora que Jean-Marc Kiesch devia voltar para a prisão e aí cumprir o resto da pena que lhe falta.

O condenado vai permanecer preso durante cerca de oito anos e nove meses, num estabelecimento prisional espanhol, adianta o comunicado do Ministério Público.

A magistratura espanhola emitiu “uma série de sentenças e finalmente concluiu que Kiesch deveria cumprir o resto da sua pena de prisão - ou seja, 3.275 dias - numa penitenciária em Espanha”, lê-se no texto divulgado pelas autoridades luxemburguesas.

