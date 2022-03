Às cinco da manhã de 24 de fevereiro, Alexandra Chirikayeva ouviu a primeira bomba na capital ucraniana. Uma semana depois estava num autocarro em direção ao Luxemburgo. O testemunho na primeira pessoa de quem fugiu da guerra.

Guerra na Ucrânia

Fugir da guerra. "Tenho medo de acordar e de estar de volta a Kiev"

Um autocarro do Luxemburgo resgatou nove famílias na fronteira da Ucrânia com a Polónia. Alexandra Chirikayeva, 32 anos, era uma das onze mulheres a bordo. O Wort acompanhou a viagem e Alexandra contou na primeira pessoa como foi a fuga do seu país. Uma história de medo, mas também de coragem, na companhia da família e dos animais de companhia que não deixaram para trás.

"Às cinco da manhã, ouvi a primeira bomba explodir. Era 24 de fevereiro, o primeiro dia da guerra. O meu marido não acordou, não sei como é que ele pode ter continuado a dormir. Talvez porque já conhece a guerra, fugiu de Luhansk, no leste da Ucrânia, em 2014. Após a terceira explosão, acordei-o", recorda.

Não temos carro. Por isso, tentámos imediatamente encontrar um. Mas nós vivemos na margem esquerda do rio em Kiev, todos os autocarros saem do lado direito. Era impossível lá chegar porque o exército bloqueou todas as pontes e as instruções era que toda a gente ficasse onde estava.

Vivemos no 16º andar, não há outras casas à nossa volta que sejam tão altas. Mas existe perto uma central elétrica e sabíamos que esse seria um alvo. Se a electricidade se desligar, o elevador não funciona. Como desceríamos então? Temos três filhos. O mais novo tem seis meses.

Foto: Marlene Brey

De lá de cima podemos ver até às cidades vizinhas: Browary e Boryspil, onde fica o aeroporto. Da nossa janela vimos as primeiras explosões e o fumo escuro. À noite, o meu marido viu que um bairro próximo da nossa casa não tinha eletricidade e disse: "Devemos partir. Agora."

Na quinta-feira à noite, decidimos fugir para a cave de uma clínica que fica ao lado da nossa casa. O meu marido foi lá primeiro para ver se podíamos lá ficar e depois chamou-me. No início, éramos 30 pessoas.

Depois, as explosões tornaram-se cada vez mais violentas e chegámos a ser 300 pessoas - mais 20 cães e 30 gatos. No dia seguinte, decidi, com a minha filha mais velha, que voltaríamos ao apartamento para ir buscar coisas essenciais. O meu marido tinha tentado nos supermercados, mas havia longas filas de espera em todo o lado.

Fomos ao apartamento mas ouvimos explosões e eu estava tão stressada que só cambaleava. Estava com tanto medo de apanhar o elevador até ao 16º andar. Rezei para que pudéssemos voltar a descer em segurança.

A clínica fica apenas a 50 metros da nossa casa mas, quando estávamos prestes a atravessar a estrada, as explosões recomeçaram. A minha filha e eu estávamos na rua e as coisas estavam a explodir à nossa volta. Eu não sabia o que fazer. O meu marido saiu e gritou: "Corre!". Nós corremos e foi horrível. Depois, decidi não sair mais à rua e fiquei na cave. Quando fugimos do apartamento no primeiro dia, não levámos muito connosco.

O meu marido empacotou a chaleira e carregadores para os telefones. O Alexii [o marido] deixou Luhansk em 2014, quando os ataques começaram. Penso que foi por isso que também levou comida para quinze dias, desta vez. Porque também não sabíamos quanto tempo teríamos de aguentar. Ficámos na cave da clínica durante cinco noites. O nosso gato não foi à casa de banho durante cinco dias, não comeu, nem sequer bebeu água.

A fuga

O meu marido soube que a Ucrânia e a Rússia estavam a realizar negociações a 28 de fevereiro. Ele pensou que se Putin e Zelensky falassem, seria a nossa oportunidade. Estávamos assustados, mas decidimos fugir naquela janela de tempo. Os nossos parentes disseram que éramos loucos. Encontrámos uma informação online de que um autocarro iria partir com refugiados, mas para apanhá-lo tínhamos de chegar ao lado direito do rio em Kiev. Nenhum taxista nos levaria. Tivemos de pagar 2.000 hryvnias (cerca de 60 euros) só para chegar ao lado certo.

Homens entre os 18 e os 60 anos não podem deixar a Ucrânia: são obrigados a ficar e lutar. Mas há uma exceção: se tiver pelo menos três filhos menores de 18 anos, pode fugir com sua família. Esta é a razão pela qual Alexii Chirikayeva conseguiu deixar o país.

O autocarro para a Polónia custou 1.000 hryvnias por pessoa (30 euros por pessoa). Os meus familiares já não podiam levantar dinheiro do multibanco. O meu chefe telefonou-me e disse: "Quero dar-te o teu salário" e eu disse-lhe que "não sei como me podem dar dinheiro, vivemos no outro lado de Kiev". Mas ele queria mesmo que eu tivesse esse dinheiro e os medicamentos para as crianças. Arriscou e colocou-o num pacote de medicamentos e deu a um taxista. Rezei tanto para esse motorista não olhasse para o pacote, estava ali um mês inteiro de salário e só assim podíamos pagar o autocarro. Felizmente, conseguimos.

Alexii e Alexandra Chirikayeva no autocarro para o Luxemburgo Foto: Marlene Brey

Demorámos 14 horas a chegar de Kiev à Polónia porque havia postos de controlo em todas as aldeias. Na passagem da fronteira com a Polónia, vimos tantos animais que foram ali deixados sozinhos. Não sei como se pode fazer algo desse género. Vi o meu marido chorar pela primeira vez ao ver este cenário.

Chegada à Polónia

Quando cruzámos a fronteira, vimos um homem com um sinal. Dizia: "Eu levo-te a Varsóvia". Ele levou-nos no seu carro, deu-nos um apartamento e comida. Era o apartamento da sua irmã. Queríamos dar-lhe dinheiro por isso, mas ele não quis. Ele disse que podíamos ficar o tempo que quiséssemos. Não era de nenhuma organização, apenas uma pessoa que queria ajudar. Este gesto foi inacreditável.

Alexandra Chirikayeva não deixou o gato para trás Foto: Marlene Brey

Para finalmente tirar o gato da transportadora, queríamos comprar-lhe um arnês. O meu marido foi a uma loja de animais, mas não pôde pagar com o seu cartão. Não sabemos porquê, o cartão está bloqueado. Dois polacos pagaram. Ele tentou encontrar uma casa de câmbio e devolver-lhes o dinheiro, mas não quiseram. Todos aqui nos ajudam. É inacreditável.

Cinco dias sem dormir no autocarro

Em Varsóvia, esperámos pelo autocarro para o Luxemburgo. Eu só quero dormir, mas tenho medo do silêncio. Penso sempre que as bombas vão explodir novamente. Nesse dia, quando as explosões explodiram na rua, eu desmaiei. Nem o meu marido sabia como me ajudar. Nunca tinha sentido nada assim, todo o meu sistema nervoso entrou em colapso.

Quando cheguei à Polónia, ainda pensava que algo estava prestes a acontecer. Quando estou demasiado cansada, adormeço por um momento. Mas durmo talvez uma ou duas horas por noite. Talvez o meu corpo precise de tempo para compreender que estou a salvo agora. Receio que isto seja apenas um sonho. E quando acordar, estarei de volta a Kiev. Não quero acordar."

