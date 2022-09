Oleoduto da NATO, na fronteira do Luxemburgo, ficou danificado durante os trabalhos de manutenção. Cerca de 30.000 litros de querosene foram derramados.

Fuga de querosene em oleoduto "sem perigo para os residentes" de Echternacherbrück

A fuga de 30.000 litros de querosene num oleoduto da NATO no munícipio alemão de Echternacherbrück, na fronteira com o Luxemburgo, não representa nenhum perigo para os residentes da área.

Segundo a administração do distrito de Eifel Bitburg-Prüm, o oleoduto de querosene, na zona industrial de Echternacherbrück, vazou na quarta-feira durante os trabalhos de manutenção, causando uma fuga de 30.000 litros de querosene no rio Sauer, em frente à cidade luxemburguesa de Echternach.

4 28.09.2022, Rheinland-Pfalz, Echternacherbrück: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, des Technischen Hilswerks und der luxemburgischen Feuerwehr besprechen an der Sauer das Vorgehen, um eine Ölsperre zu errichten. An einer Nato-Pipeline im benachbarten Echternacherbrück ist bei Wartungsarbeiten Kerosin ausgelaufen. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Harald Tittel/dpa

"Nenhuma pessoa foi prejudicada. Não há perigo agudo para os residentes", anunciaram as autoridades durante a noite. Embora "vários milhares de litros" tivessem já vazado quando a fuga foi fechada, não houve contaminação do rio Sauer, e nas proximidades.

De acordo com a imprensa alemã, várias barreiras de petróleo foram erguidas no rio Sauer para evitar a contaminação. A operação policial terminou ao início da noite de quarta-feira.

De acordo com a administração distrital, o gasoduto faz parte de uma rede europeia e serve para fornecer combustível a vários aeródromos da NATO, bem como o aeroporto do Findel.

Construído no final da década de 1950, a parte do oleoduto no Luxemburgo começa em Echternach e passa por Osweiler, Berburg, Flaxweiler e Oetringen até ao Aeroporto do Findel.

