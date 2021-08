Vários afegãos tentaram segurar-se ao trem de aterragem ou à fuselagem do avião militar norte-americano em desespero para fugir do país, com o regresso dos talibãs. Duas pessoas terão morrido quando o avião levantou voo. Agora encontraram restos mortais no avião.

Corpo encontrado em trem de aterragem de avião de onde caíram afegãos desesperados

Redação Vários afegãos tentaram segurar-se ao trem de aterragem ou à fuselagem do avião militar norte-americano em desespero para fugir do país, com o regresso dos talibãs. Duas pessoas terão morrido quando o avião levantou voo. Agora encontraram restos mortais no avião.

Os militares americanos descobriram "restos humanos" no trem de aterragem do avião militar que foi invadido por afegãos em pânico no aeroporto de Cabul na segunda-feira, com a tomada de Cabul pelos talibãs, disse a Força Aérea americana, abrindo uma investigação na terça-feira.

A Força Aérea Americana irá rever todos os vídeos que circulam nas redes sociais de um avião de transporte C-17 que na segunda-feira de manhã, centenas de pessoas perseguiram, algumas tentando loucamente agarrar-se aos seus lados ou rodas, como o Contato noticiou.

Outro vídeo mostrou a mesma aeronave a levantar voo de Cabul, e o que parecia serem duas pessoas a cair do céu.

"Para além dos vídeos colocados online e dos relatos de imprensa noticiando que pessoas caíram do avião, foram encontrados restos humanos no trem de aterragem do C-17 quando o aparelho aterrou na Base Aérea de Al Udeid, no Qatar", disse a porta-voz da Força Aérea dos EUA, Ann Stefanek.

Investigação aberta

"A investigação será minuciosa para que possamos obter todos os factos sobre este trágico incidente", acrescentou esta responsável.

A porta-voz da Força Aérea norte-americana não revelou o número total de mortos ou confirmou relatórios de que uma pessoa terá sido esmagada sob as rodas do mesmo avião antes da descolagem.

O C-17 tinha acabado de aterrar no aeroporto internacional de Cabul e estava carregado com equipamento para os militares americanos enviados para Cabul de modo a assegurar evacuações civis.

"Antes da tripulação poder descarregar o avião, este foi rapidamente rodeado por centenas de afegãos" que tinham invadido a pista depois de violar a segurança do aeroporto, explicou esta porta-voz. "Face a uma situação de rápida deterioração em redor do avião, a tripulação decidiu partir o mais rapidamente possível".

Desespero e tentativas de fuga

Durante o dia de segunda-feira milhares de afegãos concentraram-se no aeroporto para tentar sair do país, depois dos talibãs terem tomado o controlo das fronteiras terrestres. O avião militar C-17 um dos primeiros a aterrar foi "tomado de assalto" por centenas de pessoas que desesperadas, queriam embarcar para fugir de Cabul. Algumas tentaram segurar-se no trem de aterragem ou na fuselagem da aeronave como mostram os vídeo nas redes sociais.

Outro aparelho militar norte-americano acabou por levar 640 afegãos e as imagens do interior do aparelho tornaram-se virais nas redes sociais. Tal como as imagens do aeroporto de Cabul segunda-feira passada e as das pessoas a tentar segurar-se no trem de aterragem do C-17 norte-americano ou na fuselagem.

Segundo a imprensa duas pessoas que tentavam segurar-se no exterior do aparelho terão caído do avião quando este levantou voo, a centenas de metros do solo, e agora os militares norte-americano encontraram restos mortais no trem de aterragem do aparelho. E não confirmaram se outra pessoa não terá morrido sob as rodas do avião no momento da descolagem. Em desespero total, estes afegão perderam a vida a tentar fugir do seu país tomado pelo talibãs.

Nesse dia e perante o caos reinante no aeroporto os voos de evacuação foram cancelados tendo sido reativados na terça-feira. As autoridades militares dos EUA anunciaram que os seus soldados tinham disparado mortalmente contra dois afegãos armados que tinham violado o perímetro do aeroporto, entre centenas de outras pessoas, nessa mesma segunda-feira.

Com AFP

