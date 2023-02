Os balões possuem equipamentos de espionagem para recolher informações. China justificou com "pesquisa meteorológica”.

Segurança

Frota de balões espiões da China tem como alvo 40 países, avisam EUA

Lusa Os balões possuem equipamentos de espionagem para recolher informações. China justificou com "pesquisa meteorológica”.

O balão chinês que sobrevoou na semana passada os Estados Unidos foi equipado para detetar e recolher sinais de inteligência, integrando um programa de vigilância aérea militar que tem como alvo mais de 40 países, informou o governo norte-americano.

Citando imagens dos americanos aviões espiões U-2, o governo, em declarações na quinta-feira à agência Associated Press, precisou que uma frota de balões opera sob a direção do Exército Popular de Libertação, da China, e é usada para espionagem, com equipamentos projetados para recolher informações de alvos em todo o mundo, tendo balões semelhantes já passado por cinco continentes.

Esta informação sobre o equipamento do balão chinês foi divulgada horas depois de, também fonte do Departamento de Estado, citada pela agência AFP, sob anonimato, revelar que as imagens recolhidas pelos aviões militares norte-americanos mostravam que o balão estava equipado com ferramentas de espionagem e não meteorológicas.

China diz que para meteorologia

A China argumentou tratar-se de um “aparelho voador civil usado para fins de pesquisa, principalmente meteorológica”.

Mas o incidente criou um conflito diplomático que levou o líder da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, a adiar uma rara visita à China, enquanto Pequim recusou, no sábado, um telefonema do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, logo após o derrube do balão pelos norte americanos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.