O governo, que suspendeu temporariamente os controlos de qualidade do carvão, está a considerar a possibilidade de distribuir máscaras de proteção à medida que a temperatura desce.

Mundo 5 min.

Crise energética

Frio à porta. Polacos queimam lixo para se aquecerem

Bloomberg O governo, que suspendeu temporariamente os controlos de qualidade do carvão, está a considerar a possibilidade de distribuir máscaras de proteção à medida que a temperatura desce.

Quando Paulina Mroczkowska reparou numa pilha crescente de lixo no quintal de uma oficina de carpintaria do outro lado da rua, os alarmes soaram. A sua preocupação não era sobre os perigos do lixo não recolhido, mas sim sobre a forma como iria ser utilizado.

A Polónia alberga 40 das 100 cidades com a pior qualidade do ar da União Europeia, devido à dependência do carvão para aquecer casas, um legado da era comunista que defendia a mineração. Mas, agora, a falta de combustível e a subida do custo de vida estão a incitar as pessoas a queimar produtos alternativos - incluindo o lixo doméstico.

"Está tão má esta estação que se pode cheirar o lixo a arder todos os dias, o que é completamente novo", afirma Mroczkowska, 35 anos, uma mãe de três filhos de Jablonna, na periferia norte de Varsóvia.

"Raramente se consegue cheirar um combustível normal. É assustador pensar no que acontece quando realmente faz frio."

Saiba como ter energia em casa de forma mais barata Mini-instalações de biogás e painéis solares na varanda, que custam menos de 1.000 euros, oferecem formas mais ecológicas de reduzir as faturas.

Enquanto a guerra da Rússia com a Ucrânia expõe a fragilidade da segurança energética da Europa, a Polónia tem outra ameaça de risco: a de que os esforços para combater a poluição recuem num país com uma das maiores prevalências de mortes prematuras do continente associadas ao ar contaminado. O governo, que suspendeu temporariamente os controlos de qualidade do carvão, está a considerar a possibilidade de distribuir máscaras de proteção à medida que a temperatura desce.

Do carvão ao lixo

No mês passado, o líder do partido Lei e Justiça (PiS, na sigla polaca) Jaroslaw Kaczynski, o político mais poderoso do país, sugeriu às pessoas que fizessem o que fosse preciso para se manterem quentes. Ele disse aos seus apoiantes, num comício em Nowy Targ, no sul da Polónia, que "é possível queimar quase tudo, exceto os pneus e coisas igualmente prejudiciais".

Alguns municípios têm vindo a flexibilizar as restrições ambientais introduzidas nos últimos anos. A assembleia regional de Malopolska em Cracóvia, que é controlada pelo mesmo partido, o maior da Polónia, votou no mês passado para adiar a proibição de fornos, permitindo a queima de qualquer coisa, desde o carvão ao lixo, até ao início de 2024.

Antes da pandemia, a polícia de Cracóvia começou a utilizar drones com câmaras fotográficas para verificar as chaminés de cima para detetar sinais de que os fornos domésticos estavam a queimar ilegalmente o lixo.

Energia. Alemanha investe 200 mil milhões em ajudas a famílias e empresas Governo está a reativar um fundo de estabilização económica usado durante a pandemia do novo coronavírus e a crise económica internacional.

A experiência da Polónia com o smog não está à mesma escala de certas zonas dos Balcãs, como a Bósnia-Herzegovina, por exemplo. Mas a utilização do carvão pela Polónia faz com que este seja um caso particular entre os 27 membros da UE, apesar das suas promessas de deixar de utilizar este combustível fóssil para a produção de eletricidade até 2050.

O país, com 38 milhões de pessoas, representa 77% do consumo de todas as famílias da UE que ainda utilizam o carvão para aquecimento. Apesar das garantias do presidente Andrzej Duda de que a Polónia tem carvão suficiente para durar 200 anos, a nação cresceu perigosamente ancorada nos fornecimentos da Rússia. Quando o governo passou, em abril, a proibir o carvão russo, isso criou longas filas de camiões à frente das minas.

Citando as sondagens, 60% das famílias não têm carvão suficiente para durar o inverno, aponta Piotr Siergiej, porta-voz de uma rede de ativistas ambientais chamada Polski Alarm Smogowy - ou Polish Smog Alert. "As pessoas estão assustadas e estão a recolher qualquer coisa que possa ser usada para queimar", afirmou. Isso inclui lignite, madeira, turfa, aveia - e lixo.

"Multar aqueles que estão a tentar envenenar-nos"

Nowy Sacz, a cerca de 100 quilómetros (62 milhas) a sudeste de Cracóvia, enfrenta uma situação "sem precedentes" em que as autoridades municipais estão agora a recolher menos lixo do que no mesmo período do ano passado, segundo o presidente da Câmara, Ludomir Handzel. E isto num lugar que foi classificado, no ano passado, como o mais poluído entre 334 vilas e cidades, pela Agência Europeia do Ambiente.

"Estamos a assistir a uma queda significativa na recolha de lixo, especialmente quando se trata de materiais que, pelo menos em teoria, poderiam ser adequados para queimar, tais como papel, cartão e embalagens", disse Handzel à TVN24 no canal de notícias TVN24. "Vamos multar aqueles que estão a tentar envenenar-nos e aos nossos filhos", prometeu.

O grupo industrial que representa as empresas de gestão de resíduos disse ser demasiado cedo para tirar conclusões do declínio das quantidades de lixo. Pode ser devido a uma queda no consumo em vez de ser utilizado para queimadas ilegais, disse por e-mail.

Dezenas de milhares de mortes prematuras

A Polónia registou cerca de 40.000 mortes prematuras ligadas à poluição atmosférica anualmente nos últimos anos, a maior quantidade per capita na UE depois da Bulgária.

Bettel. "Temos de ajudar os cidadãos e as empresas agora" "É impensável que as pessoas se perguntem se podem dar ao luxo de aquecer as suas casas", disse o primeiro-ministro ao apresentar as conclusões das reuniões bilaterais desta quarta-feira.

Kamil Sukiennik, que também é ativista na Polski Alarm Smogowy e que vive em Nowy Dwor, disse que a poluição do ar no seu bairro vem de pessoas que ligam os seus fornos à noite. O cheiro a ocre já pode ser sentido agora, no início do outono, quando os termómetros ainda não caíram para valores negativos. "Através dos seus comentários, o governo e Kaczynski declararam efetivamente guerra a mim e a toda a comunidade, que está a tentar cuidar do ar limpo", disse Sukiennik. "Não vamos tolerar isto".

Algumas famílias não estão à espera que o governo aja. Este ano, Brimmu, uma empresa de Varsóvia, começou a comercializar uma cobertura para carrinhos de bebé com um sistema de filtragem de ar embutido e a procura por eles está a aumentar.

Katarzyna Mardeusz-Karpinski decidiu criar a empresa com o seu marido, em Varsóvia, há cinco anos, quando o seu filho nasceu e não o puderam levar a passear após um alerta sobre a má qualidade do ar. "Estamos a ver muito interesse dos pais que estão preocupados com o smog este inverno e que querem proteger os seus recém-nascidos", afirmou.

"Havia alguma luz ao fundo do túnel até há pouco tempo e podíamos esperar uma melhoria na qualidade do ar. Mas agora tudo sugere que pode realmente piorar."

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.