Acidente aconteceu no sudeste da província do Cabo Oriental. Mortes na estrada são um grave problema no país.

África do Sul. Pelo menos 21 pessoas morreram em acidente de autocarro

Lusa Acidente aconteceu no sudeste da província do Cabo Oriental. Mortes na estrada são um grave problema no país.

Pelo menos 21 pessoas morreram hoje num acidente de autocarro, no sudeste da província do Cabo Oriental, na África do Sul, informou o Departamento de Transportes do país.

"O número de mortos aumentou para 21", disse hoje a South African Road Traffic Control Corporation (RTMC) na plataforma social Twitter, adiantando que o acidente ocorreu por volta das 08:00 (06:00 em Lisboa), quando o autocarro de passageiros capotou para uma zona de arvoredo.

O porta-voz do Departamento de Saúde da província de Cabo Oriental, Sizwe Kupelo, explicou que foram mobilizados para o local dois helicópteros e várias ambulâncias assim que o acidente, que aconteceu entre as cidades de Mazeppa Bay e Cebe, foi confirmado.

"Devido às características do terreno onde ocorreu o acidente, os nossos helicópteros não podem aterrar. [Algumas] ambulâncias já chegaram ao local e outras estão a caminho", disse Kupelo ao jornal local News24.

O número total de mortos pode aumentar nas próximas horas, enquanto decorrem as investigações para esclarecer as causas exatas da tragédia.

As mortes na estrada são um grave problema na África do Sul, um país com quase 57 milhões de habitantes e um tráfego intenso, especialmente em áreas como as zonas metropolitanas de Joanesburgo e Pretória.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.