As vítimas seriam estudantes a celebrar o final do ano letivo. Segundo a imprensa local, "os corpos estavam nas mesas, cadeiras e chão, sem sinais aparentes de ferimentos".

África do Sul. 21 jovens morrem de forma misteriosa depois de noite em bar

AFP As vítimas seriam estudantes a celebrar o final do ano letivo. Segundo a imprensa local, "os corpos estavam nas mesas, cadeiras e chão, sem sinais aparentes de ferimentos".

Os corpos de 17 jovens foram encontrados sem ferimentos, no passado domingo, numa discoteca em East London, na África do Sul. Outros quatro, que também estavam no local, morreram mais tarde no hospital, avançaram as autoridades locais.

As vítimas são 13 rapazes e oito raparigas. Perto da morgue, os pais de uma das vítimas de 17 anos falam à AFP. "A nossa criança estava lá, ela morreu lá. Era uma criança humilde e respeitosa, nunca pensamos que morreria assim", diz a mãe, Ntombizonke Mgangala.

O Presidente Cyril Ramaphosa, que se encontra na Alemanha para participar na cimeira do G7, apresentou as condolências às famílias enlutadas e adiantou que deve ser reavaliado o facto destes menores estarem num local onde "não deveria ter sido acessível aos menores".

"É inacreditável, é incompreensível, perder 20 jovens assim", disse à AFP Oscar Mabuyane, o chefe de governo da província do Cabo Oriental. As autópsias e testes toxicológicos determinarão se existem vestígios de drogas ou envenenamento, acrescentou.

A proprietária do bar, Siyakhangela Ndevu, disse que as pessoas estavam a tentar entrar no bar que já estava cheio e havia "demasiadas pessoas. Alguns querem sair e outros... querem forçar a sua entrada", disse à AFP.

As vítimas seriam estudantes a celebrar o final do ano letivo. Segundo a imprensa local, "os corpos estavam nas mesas, cadeiras e chão, sem sinais aparentes de ferimentos".

Muitos estabelecimentos de bebida - conhecidos como "shebeens" ou "tavernas" - são permitidos ou tolerados nos bairros de lata das principais cidades da África do Sul, mas os regulamentos sobre a idade legal para beber nem sempre são aplicados.

