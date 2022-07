A cantora é acusada de ter desviado 14,5 milhões de euros das autoridades fiscais espanholas entre 2012 e 2014.

Fraude fiscal. MP pede oito anos de prisão para Shakira

O Ministério Público (MP) de Barcelona disse esta sexta-feira que vai pedir pelo menos oito anos de prisão para a estrela colombiana Shakira, que é acusada de fraude fiscal e se recusa a chegar a acordo, dizendo-se pronta a ir a julgamento.



Na sua acusação, que a AFP pôde ver, o MP diz também que vai exigir quase 24 milhões de euros em multas à cantora, acusada de ter desviado 14,5 milhões de euros das autoridades fiscais espanholas entre 2012 e 2014.

O tribunal tem agora de decidir se e quando deve realizar um julgamento.

Shakira, que mantém a sua inocência, disse esta quarta-feira que se recusa a entrar em acordo com a acusação e que prefere ir a julgamento.

Segundo os seus advogados, contudo, a possibilidade de chegar a um acordo permanece aberta até à abertura da audiência perante o tribunal de Barcelona, embora o encaminhamento formal da estrela de 45 anos para o tribunal ainda não tenha sido pronunciado.

Shakira está "absolutamente certa da sua inocência e não aceita qualquer acordo", dizem os seus advogados.

A cantora, que denunciou uma "violação total dos seus direitos" e "métodos abusivos" pelo Ministério Público, está "confiante de que os tribunais irão decidir a seu favor", afirmaram os seus advogados em comunicado.

Vivia em Espanha, mas morava nas Bahamas

O Ministério Público de Barcelona acusa a intérprete dos hits "Hips don't lie", "Waka Waka" e "Loca" de não ter declarado os seus rendimentos às autoridades fiscais espanholas em 2012, 2013 e 2014.

Segundo a acusação, Shakira vivia em Espanha desde 2011, quando a sua relação com o futebolista Gerard Piqué de Barcelona se tornou pública, mas manteve a sua residência fiscal nas Bahamas, considerada um paraíso fiscal, até 2015. O casal, que tem dois filhos, anunciou a sua separação em junho.

Por sua parte, os advogados de Shakira argumentam que, até 2014, a maior parte dos seus rendimentos provinham das suas viagens internacionais e que ela não vivia mais de seis meses por ano em Espanha, o requisito para estabelecer a sua residência fiscal no país.

A procuradoria espanhola "insiste em reclamar o dinheiro recolhido durante as minhas digressões internacionais e durante a emissão do The Voice" nos Estados Unidos, numa altura em que "ainda não residia em Espanha", acusou a cantora no comunicado enviado na quarta-feira pelos seus advogados.

Shakira disse que já tinha pago 17,2 milhões de euros às autoridades fiscais espanholas e que "não devia nenhum dinheiro ao Tesouro há muitos anos".

O nome de Shakira está entre os mencionados nos Pandora Papers, uma vasta investigação publicada no final de 2021 pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, acusando várias centenas de personalidades de terem bens escondidos em empresas offshore, nomeadamente com o objetivo de evasão fiscal.

