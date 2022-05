O ex-primeiro-ministro francês viu esta segunda-feira a sua sentença reduzida em recurso para um ano de prisão efetiva e três anos de prisão suspensa no caso do emprego fictício da sua mulher no seu gabinete quando foi deputado.

François Fillon com pena reduzida em caso de emprego fictício da mulher

Em primeira instância, em junho de 2020, o ex-candidato à Presidência da República tinha sido condenado a dois anos de prisão efetiva e três anos de prisão suspensa, estando também impedido de se candidatar a cargos políticos durante 10 anos e ainda ao pagamento de uma multa de 375 mil euros.



Assim, o Tribunal de Recurso de Paris reduziu hoje esta pena, obrigando o antigo político da direita a honrar ainda o pagamento da multa de 375 mil euros e mantendo também os 10 anos de inelegibilidade. A sua mulher, Penelope Fillon, viu também a sua pena suavizada, sendo condenada a dois anos de prisão suspensa em vez dos três a que tinha sido condenada em primeira instância.

O antigo suplente de François Fillon na Assembleia Nacional, Marc Joulaud, também teve como pena três anos de prisão suspensa e cinco anos sem possibilidade de ser eleito para qualquer cargo político.

Casal negou sempre que o trabalho era fictício

Caberá agora a outro juiz atribuir as penas efetivas, podendo decidir que o antigo primeiro-ministro cumpra a sua sentença com pulseira eletrónica. O casal terá ainda de reembolsar a Assembleia Nacional em cerca de 800 mil euros.

O casal negou sempre que o trabalho de Penelope Fillon ao lado do marido, como assistente parlamentar com diferentes contratos entre 1998 e 2013, fosse fictício, com François Fillon a defender em novembro de 2021, durante uma audiência no tribunal que a sua mulher "sempre tinha trabalhado" ao seu lado.

Estima-se que durante todos esses anos Penelope Fillon tenha recebido mais de 600 mil euros em remunerações líquidas da Assembleia Nacional, com o Ministério Público a defender que a atividade da mulher de François Fillon foi "impalpável" e "desvanecida" nesses anos de serviço público.

