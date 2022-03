Presidida pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a reunião ministerial será dominada pela crise russo-ucraniana.

Invasão russa

François Bausch discute situação na Ucrânia com homólogos da NATO

Susy MARTINS Presidida pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a reunião ministerial será dominada pela crise russo-ucraniana.

O ministro da Defesa, François Bausch, participa esta manhã (quarta-feira) na reunião dos ministros da Defesa da NATO, a ter lugar na sede da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

Presidida pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, a reunião ministerial será dominada pela crise russo-ucraniana.

A Direção da Defesa refere em comunicado que as discussões vão incidir sobre a adaptação de posturas e as medidas de dissuasão e de defesa a longo prazo.

As relações com os parceiros próximos da NATO, como a União Europeia, a Finlândia, a Suécia, a Geórgia e a Ucrânia vão ser também tema de debate entre os ministros.



Jens Stoltenberg, anunciou, na terça-feira, que o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, participará remotamente no encontro.

A agenda da reunião dos Aliados, com início agendado para as 10:00 centra-se inevitavelmente na invasão da Ucrânia pela Rússia, nomeadamente nas recentes alegações de Moscovo sobre a existência de armas químicas no território ucraniano, que já levaram a NATO a advertir o Kremlin para o “preço muito elevado” a pagar se estiver a utilizar um pretexto fictício para utilizar esse tipo de armas.

Este encontro ao nível de ministros da Defesa terá lugar sensivelmente uma semana antes de uma cimeira extraordinária de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, anunciada por Stoltenberg para 24 de março, também em Bruxelas, e na qual participará presencialmente o Presidente norte-americano, Joe Biden.

“Iremos abordar a invasão da Ucrânia pela Rússia, o nosso forte apoio à Ucrânia e o reforço da dissuasão e defesa da NATO”, precisou o secretário-geral, adiantando que, “neste momento crítico, a América do Norte e a Europa devem continuar unidas”.

*com agência Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.